Tarjeta Alimentar ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra junto a la AUH

El beneficio se otorga de forma automática a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la AUE .

Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar inscripción ni turnos: la ANSES acredita el pago en la misma cuenta donde se deposita la prestación principal.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los valores confirmados para este mes son:

$52.250 : familias con 1 hijo.

$81.936 : familias con 2 hijos.

$108.062: familias con 3 o más hijos.

Estos montos se suman a la AUH o AUE. Por ejemplo:

Una familia con 1 hijo recibe AUH $93.800,77 + Tarjeta Alimentar $52.250 = $146.050,77 .

Con 2 hijos: $187.601,54 + $81.936 = $269.537,54 .

Con 3 hijos: $281.402,31 + $108.062 = $389.464,31.

Si además corresponde el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($44.230), los ingresos de un hogar con tres hijos superan los $433.000 en octubre.

¿Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

La consulta puede hacerse de dos formas:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social , sección “Hijos” → “Asignaciones vigentes” .

Revisando el home banking o la app del banco: allí figura el depósito bajo el concepto “Tarjeta Alimentar” o como un pago complementario.

¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

El depósito se acredita en la misma fecha de cobro que la AUH o AUE, siguiendo el calendario de pagos según la terminación del DNI. No existe un cronograma aparte.

El calendario oficial de pagos de octubre 2025 será publicado en los próximos días en la web de la ANSES y estará disponible también en la app Mi ANSES.

¿Es compatible la Tarjeta Alimentar con otros beneficios de ANSES?

Sí, este programa es acumulable con:

AUH y AUE.

Complemento Leche del Plan 1000 Días .

Bonos extraordinarios de ANSES.

Créditos para beneficiarios de ANSES o préstamos bancarios.

Esto permite que muchas familias superen los $400.000 mensuales en octubre 2025, combinando la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos.