Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Quienes superen el haber mínimo cobrarán entre el 22 y el 28 de octubre, dependiendo de la terminación de su DNI.

¿Cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en octubre 2025?

Con el aumento del 1,88% y el bono extra, los haberes previsionales y asignaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $396.298,38 (incluye bono de $70.000)

PUAM : $331.038,71

PNC por invalidez o vejez : $298.408,87

Jubilación máxima : $2.195.679,22

AUH por hijo : $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido hasta la Libreta)

AUH con discapacidad : $381.789,19

SUAF tramo 1 : $58.631

SUAF por hijo con discapacidad: $190.902

¿Cómo impacta el feriado del 10 de octubre en el calendario ANSES?

El feriado nacional del viernes 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural afecta el calendario de pagos, ya que coincidía con beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 9. ANSES aclaró que estos casos podrían reprogramarse para el día hábil previo o el siguiente, por lo que se recomienda revisar diariamente las actualizaciones oficiales.

¿Qué beneficios adicionales se suman a la AUH y a las asignaciones familiares?

Además del aumento, ANSES confirmó que siguen vigentes dos beneficios clave para familias con hijos:

Tarjeta Alimentar : hasta $108.062 según la cantidad de hijos menores de 14 años.

Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 mensuales para embarazadas y niños de hasta 3 años.

De este modo, una madre que cobra AUH por dos hijos percibirá en octubre $187.566,62, más el monto de la Tarjeta Alimentar y el complemento, en caso de corresponder.