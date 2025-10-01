Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobrarán según el siguiente cronograma:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1: 9 de octubre
-
DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Quienes superen el haber mínimo cobrarán entre el 22 y el 28 de octubre, dependiendo de la terminación de su DNI.
¿Cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en octubre 2025?
Con el aumento del 1,88% y el bono extra, los haberes previsionales y asignaciones quedan de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye bono de $70.000)
-
PUAM: $331.038,71
-
PNC por invalidez o vejez: $298.408,87
-
Jubilación máxima: $2.195.679,22
-
AUH por hijo: $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido hasta la Libreta)
-
AUH con discapacidad: $381.789,19
-
SUAF tramo 1: $58.631
-
SUAF por hijo con discapacidad: $190.902
¿Cómo impacta el feriado del 10 de octubre en el calendario ANSES?
El feriado nacional del viernes 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural afecta el calendario de pagos, ya que coincidía con beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 9. ANSES aclaró que estos casos podrían reprogramarse para el día hábil previo o el siguiente, por lo que se recomienda revisar diariamente las actualizaciones oficiales.
¿Qué beneficios adicionales se suman a la AUH y a las asignaciones familiares?
Además del aumento, ANSES confirmó que siguen vigentes dos beneficios clave para familias con hijos:
De este modo, una madre que cobra AUH por dos hijos percibirá en octubre $187.566,62, más el monto de la Tarjeta Alimentar y el complemento, en caso de corresponder.