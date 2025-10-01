En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Calendario ANSES octubre 2025: fechas de cobro, aumentos y bono de $70.000

La ANSES oficializó el nuevo calendario de pagos con aumentos y bono extra en octubre 2025. Jubilados, AUH, SUAF y PNC recibirán incrementos y refuerzos, con fechas de cobro ya definidas en medio de un feriado nacional.

La ANSES anunció el calendario de pagos de octubre 2025 que abarca a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas (PNC). La actualización incluye un aumento del 1,9% sobre los haberes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos mínimos.

AUH ANSES en octubre: cuánto se cobra con el aumento confirmado

La medida impactará en millones de beneficiarios en todo el país y llega en un contexto de inflación sostenida. Según informó el organismo previsional, las fechas de cobro contemplan el feriado nacional del 10 de octubre, lo que implica ajustes en los días de pago para algunos documentos.

Con la aplicación de la movilidad previsional y el refuerzo extra, la jubilación mínima asciende a $396.298,38, mientras que la AUH se actualiza a $117.229,14 por hijo. Además, continúan vigentes beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar, de hasta $108.062, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre sigue en $42.162.

¿Cuándo paga ANSES a jubilados y pensionados en octubre 2025?

calendario .jpg
Los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobrarán según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Quienes superen el haber mínimo cobrarán entre el 22 y el 28 de octubre, dependiendo de la terminación de su DNI.

¿Cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF en octubre 2025?

Con el aumento del 1,88% y el bono extra, los haberes previsionales y asignaciones quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye bono de $70.000)

  • PUAM: $331.038,71

  • PNC por invalidez o vejez: $298.408,87

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22

  • AUH por hijo: $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido hasta la Libreta)

  • AUH con discapacidad: $381.789,19

  • SUAF tramo 1: $58.631

  • SUAF por hijo con discapacidad: $190.902

¿Cómo impacta el feriado del 10 de octubre en el calendario ANSES?

El feriado nacional del viernes 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural afecta el calendario de pagos, ya que coincidía con beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 9. ANSES aclaró que estos casos podrían reprogramarse para el día hábil previo o el siguiente, por lo que se recomienda revisar diariamente las actualizaciones oficiales.

¿Qué beneficios adicionales se suman a la AUH y a las asignaciones familiares?

Además del aumento, ANSES confirmó que siguen vigentes dos beneficios clave para familias con hijos:

  • Tarjeta Alimentar: hasta $108.062 según la cantidad de hijos menores de 14 años.

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 mensuales para embarazadas y niños de hasta 3 años.

De este modo, una madre que cobra AUH por dos hijos percibirá en octubre $187.566,62, más el monto de la Tarjeta Alimentar y el complemento, en caso de corresponder.

