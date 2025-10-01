Se supo de dónde sacaba dinero Morena Rial sin tener un trabajo estable

Una de las últimas publicidades que hizo que hablar entre los usuarios de X, quienes volvieron a remarcar que necesita un empleo fijo para “ganarse el dinero “dignamente”.

La hija de Jorge Rial promocionó a una gitana con un flyer que desató un escándalo: “Limpiezas energéticas, péndulo, lecturas de tarot blanco, liberaciones, endulzamiento, abre caminos, amarres, unión de parejas. Trabajos efectivos donde ven resultados dentro de los 7 a 14 días”.

La polémica mediática además ofreció un beneficio para quienes se contacten con Loana: “La número 1. Si van de mi parte tienen 50% en trabajos efectivos”.

Morena Rial

La palabra de Jorge Rial de la nueva detención de su hija Morena

Jorge Rial se refirió a la detención de su hija Morena Rial, luego de que la Justicia revocara el lunes su excarcelación por no cumplir con las pautas establecidas para mantenerse bajo esa condición en la causa en la que está imputada por robo agravado a una vivienda en Villa Adelina en enero.

El periodista lo hizo en su programa de streaming Cónclave (Carnaval Stream) tras la nueva detención de su hija, mostrando un durisimo señalamiento hacia las decisiones que ha tomado la joven y su incumplimiento de las normas legales.

"Quiero sacarle tensión a mis compañeros, que están todos angustiados. Les quiero decir tranqui, relax, estoy en el lugar que tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios, soy lo que ven y saben absolutamente todo en mi vida", arrancó diciendo Rial.

Además se refirió a la complicada situación que atraviesa su hija: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las normas y las reglas te llames como te llames”.

Jorge Rial dejó en claro que no hay privilegios para su hija: “Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”.