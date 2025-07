Jubilados y pensionados: el bono de julio ya está confirmado y estos son los montos

Esta política de bonos viene aplicándose desde enero de este año como un intento del gobierno de compensar la pérdida de poder adquisitivo, en medio de la transición hacia un nuevo sistema de movilidad previsional que, desde abril, se actualiza por inflación mensual (último dato del INDEC).

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000?

El bono de julio 2025 será otorgado a:

Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

No es necesario hacer ningún trámite para recibirlo: ANSES lo deposita automáticamente junto con el haber mensual, en la misma cuenta y en la misma fecha del calendario de pagos.

¿Cuál es el ingreso total que cobrarán los jubilados en julio?

En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es de $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total en julio asciende a $379.294,79.

¿Cómo se calcula el bono proporcional?

La fórmula del bono proporcional establece que, quienes cobren más que la jubilación mínima, recibirán un monto decreciente, hasta llegar a cero una vez alcanzado el tope de exclusión.

Este esquema permite focalizar el refuerzo en quienes más lo necesitan, sin comprometer la sostenibilidad fiscal, según el planteo del Ministerio de Economía y Capital Humano.

¿Cuándo se cobra el bono en julio?

El bono se deposita junto con los haberes del mes, según el cronograma de pagos de ANSES para julio 2025.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 9 de julio

DNI terminados en 2: 10 de julio

DNI terminados en 3: 11 de julio

DNI terminados en 4: 12 de julio

DNI terminados en 5: 15 de julio

DNI terminados en 6: 16 de julio

DNI terminados en 7: 17 de julio

DNI terminados en 8: 18 de julio

DNI terminados en 9: 19 de julio

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 25 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 26 de julio

mi anses milei .jpg ANSES: El Gobierno confirma un bono sorpresa de casi 100.000

¿Se mantendrán los bonos en los próximos meses?

Según fuentes oficiales, el bono de $70.000 se mantendrá “mes a mes” hasta tanto se apruebe un nuevo esquema de movilidad previsional permanente. Desde abril 2025, las jubilaciones se ajustan en base al IPC (índice de inflación), y los bonos actúan como complemento para los sectores de menores ingresos.

El Gobierno de Javier Milei ha dejado en claro que los bonos seguirán siendo necesarios, mientras los aumentos por inflación no alcancen a recuperar lo perdido en 2023 y parte de 2024. No obstante, no hay garantía de continuidad a largo plazo.