ANSES incluye en diciembre un refuerzo que se suma al cobro mensual de la AUH y modifica el monto final acreditado. El pago forma parte de los beneficios permanentes integrados al sistema y se deposita en la misma cuenta bancaria.
ANSES liquida en diciembre un refuerzo que se acredita junto con la AUH y eleva el ingreso mensual sin necesidad de trámites. El complemento se deposita de forma automática y permite sumar un monto adicional según la edad de los hijos.
La AUH de ANSES suma un refuerzo de $47.340 por hijo, cómo acceder
Durante este mes, la liquidación combina el haber actualizado con un complemento destinado a la primera infancia. La acreditación se realiza de manera automática para las titulares que cumplen los requisitos establecidos.
El refuerzo se paga junto con la AUH y respeta el calendario oficial según la terminación del DNI. No requiere inscripción ni gestiones adicionales por parte de las beneficiarias.
El Complemento Leche es un beneficio económico que forma parte del Plan de los 1000 Días y tiene como objetivo reforzar la alimentación durante los primeros años de vida. ANSES lo deposita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo.
El pago está dirigido a titulares con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de la AUE. La acreditación se realiza en la misma fecha y en la misma cuenta que la prestación principal, siempre que los datos familiares estén correctamente registrados.
En diciembre, el monto del Complemento Leche es de $47.340 por hijo. Este importe se suma al haber mensual de la AUH y se deposita sin retenciones.
En familias con más de un hijo menor de 3 años, el monto se multiplica por cada niño que cumple con el requisito de edad. De esta manera, el refuerzo puede representar una diferencia significativa en el total acreditado durante el mes.
Además del Complemento Leche, la AUH incorpora en diciembre un aumento del 2,3%. El monto total por hijo asciende a $122.448, aunque ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $97.958,40.
El 20% restante, que representa $24.489,60, se retiene y se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.
Cuando corresponde, el Complemento Leche de $47.340 se suma al pago mensual sin afectar la retención.
ANSES deposita el Complemento Leche en la misma fecha que la AUH o la AUE, según la terminación del DNI. Para titulares de AUH, los pagos se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre.
En el caso de la Asignación por Embarazo, las acreditaciones se efectúan entre el 10 y el 23 de diciembre. El detalle del cobro puede consultarse desde Mi ANSES, la app oficial o mediante atención telefónica.