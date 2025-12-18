El pago está dirigido a titulares con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de la AUE. La acreditación se realiza en la misma fecha y en la misma cuenta que la prestación principal, siempre que los datos familiares estén correctamente registrados.

Cuánto dinero extra suma el Complemento Leche al cobro de la AUH

anses milei bebé.jpg La AUH de ANSES suma un refuerzo de $47.340 por hijo, cómo acceder

En diciembre, el monto del Complemento Leche es de $47.340 por hijo. Este importe se suma al haber mensual de la AUH y se deposita sin retenciones.

En familias con más de un hijo menor de 3 años, el monto se multiplica por cada niño que cumple con el requisito de edad. De esta manera, el refuerzo puede representar una diferencia significativa en el total acreditado durante el mes.

Cómo se combina el Complemento Leche con la AUH en diciembre

Además del Complemento Leche, la AUH incorpora en diciembre un aumento del 2,3%. El monto total por hijo asciende a $122.448, aunque ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $97.958,40.

El 20% restante, que representa $24.489,60, se retiene y se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.

Cuando corresponde, el Complemento Leche de $47.340 se suma al pago mensual sin afectar la retención.

Calendario de pago del Complemento Leche junto con la AUH y la AUE

ANSES deposita el Complemento Leche en la misma fecha que la AUH o la AUE, según la terminación del DNI. Para titulares de AUH, los pagos se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre.

En el caso de la Asignación por Embarazo, las acreditaciones se efectúan entre el 10 y el 23 de diciembre. El detalle del cobro puede consultarse desde Mi ANSES, la app oficial o mediante atención telefónica.