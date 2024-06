La importante noticia de la SUAF de ANSES: ¿Se cobra aguinaldo en junio 2024?

Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares no reciben aguinaldo en junio ni en diciembre. Esto se debe a que las Asignaciones Familiares no se consideran una prestación previsional sino una ayuda económica destinada a trabajadores con hijos menores de 18 años o con discapacidades sin límite de edad, así como a monotributistas, trabajadores temporarios y rurales. Aunque los montos se actualizan trimestralmente, este ajuste no incluye el pago de un aguinaldo.

Para acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo de ANSES, se debe cumplir con ciertos requisitos relacionados con los ingresos del grupo familiar (IGF).

SUAF y AUH de ANSES: bono julio 2024 SUAF y AUH de ANSES. (Foto: archivo)

Topes establecidos

Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $3.048.620.

Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $1.524.310.

Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, todo el grupo queda excluido del cobro de estas asignaciones. Además, ANSES aplica un redondeo al valor entero siguiente cuando los montos resultan con decimales.

Montos de las Asignaciones Familiares para junio de 2024

Ingreso del grupo familiar hasta $575.695: $37.177.

Ingreso del grupo familiar entre $575.695,01 y $844.319: $25.074.

Ingreso del grupo familiar entre $844.319,01 y $974.796: $15.163.

Ingreso del grupo familiar entre $974.796,01 y $3.048.620: $7.819.

Este ajuste busca ampliar el alcance de las prestaciones y mejorar el apoyo económico a los trabajadores y sus familias.