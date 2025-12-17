La jubilación de ANSES subirá en enero de 2026 según la inflación
ANSES avanza con la actualización de jubilación prevista para enero 2026. El cálculo se apoya en un indicador oficial ya confirmado y define los haberes que comenzarán a pagarse en el primer mes del año, junto con otros componentes que siguen en evaluación.
La jubilación de ANSES subirá en enero de 2026 según la inflación
La ANSES dejó definido el parámetro que se utilizará para actualizar la jubilación a partir de enero 2026, en el marco del esquema de movilidad vigente. El ajuste impactará en jubilaciones, pensiones y prestaciones previsionales desde el inicio del próximo año.
El aumento se aplicará según la variación del índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a noviembre de 2025. Ese dato es el que utiliza el organismo para calcular los incrementos mensuales, tal como lo establece la normativa actual.
Con este mecanismo, la actualización busca acompañar la evolución de precios registrada en los últimos meses del año, en un contexto de subas en servicios públicos, transporte y alimentos, que inciden directamente en el costo de vida de los jubilados.
¿De cuánto será el aumento de la jubilación en enero 2026?
El aumento confirmado es del 2,5%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Este incremento se aplicará sobre todas las prestaciones que liquida ANSES.
Con la actualización, los haberes quedarán establecidos de la siguiente manera, sin considerar refuerzos adicionales:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
PUAM: $279.521,26
Pensiones No Contributivas: $317.885,75
Prestación Básica Universal: $159.835,28
¿Qué inflación se toma para calcular el aumento de enero?
El cálculo del aumento de enero se basa en la inflación de noviembre de 2025, que fue del 2,5%, según informó el INDEC.
Los rubros que registraron mayores subas fueron vivienda y servicios públicos, con un incremento del 3,4%, transporte con 3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas con 2,8%. Estos valores explican el ajuste que se trasladará a los haberes previsionales.
¿Habrá bono extraordinario para jubilados en enero 2026?
Al igual que en meses anteriores, el Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.
Si ese refuerzo se confirma, el ingreso total para el haber mínimo ascendería a $419.401,58 en enero. La definición oficial suele anunciarse antes del inicio del calendario de pagos del mes.
¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre con aumento y aguinaldo?
Mientras se prepara el ajuste de enero, ANSES avanza con los pagos de diciembre. La jubilación mínima pasó a $340.746,35, a lo que se suman:
Bono extraordinario:$70.000
Medio aguinaldo:$170.373,18
De esta manera, el ingreso total de diciembre para quienes cobran la mínima alcanza los $581.119,53.
En el caso de la jubilación máxima, el haber mensual llega a $2.292.900,39, y con el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total asciende a $3.439.350,58.
¿Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo?
Los pagos comenzaron el 9 de diciembre, según la terminación del DNI. El cronograma se organiza de la siguiente forma:
Primero cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos
Luego PUAM y Pensiones No Contributivas
Más tarde el resto de las prestaciones
Cada beneficiario puede consultar el detalle de su liquidación en Mi ANSES, la app oficial, la línea 130 o en oficinas del organismo con turno previo.