Con la actualización, los haberes quedarán establecidos de la siguiente manera, sin considerar refuerzos adicionales:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

PUAM: $279.521,26

Pensiones No Contributivas: $317.885,75

Prestación Básica Universal: $159.835,28

¿Qué inflación se toma para calcular el aumento de enero?

ANSES_bono La jubilación de ANSES subirá en enero de 2026 según la inflación

El cálculo del aumento de enero se basa en la inflación de noviembre de 2025, que fue del 2,5%, según informó el INDEC.

Los rubros que registraron mayores subas fueron vivienda y servicios públicos, con un incremento del 3,4%, transporte con 3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas con 2,8%. Estos valores explican el ajuste que se trasladará a los haberes previsionales.

¿Habrá bono extraordinario para jubilados en enero 2026?

Al igual que en meses anteriores, el Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

Si ese refuerzo se confirma, el ingreso total para el haber mínimo ascendería a $419.401,58 en enero. La definición oficial suele anunciarse antes del inicio del calendario de pagos del mes.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre con aumento y aguinaldo?

Mientras se prepara el ajuste de enero, ANSES avanza con los pagos de diciembre. La jubilación mínima pasó a $340.746,35, a lo que se suman:

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

De esta manera, el ingreso total de diciembre para quienes cobran la mínima alcanza los $581.119,53.

En el caso de la jubilación máxima, el haber mensual llega a $2.292.900,39, y con el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total asciende a $3.439.350,58.

¿Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo?

Los pagos comenzaron el 9 de diciembre, según la terminación del DNI. El cronograma se organiza de la siguiente forma:

Primero cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos

Luego PUAM y Pensiones No Contributivas

Más tarde el resto de las prestaciones

Cada beneficiario puede consultar el detalle de su liquidación en Mi ANSES, la app oficial, la línea 130 o en oficinas del organismo con turno previo.