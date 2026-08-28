Brian Sarmiento y Danelik, sin filtros: el video hot que explotó tras el escándalo de Gran Hermano

En las últimas horas se desató un terrible escándalo entre Campanita y Danelik en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que derivó en la expulsión de ambas participantes del reality.
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Tras el escándalo que terminó con su expulsión deGran Hermano, Danelik compartió un video subido de tono junto a Brian Sarmiento, que generó revuelo entre los seguidores del reality.
En las últimas horas se desató un terrible escándalo entre Campanita y Danelik en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que derivó en la expulsión de ambas participantes del reality.
Ese episodio derivó en una inesperada decisión de Brian Sarmiento, pareja de Danelik, quien decidió abandonar el certamen y apuntó con dureza contra la producción a través de un mensaje que compartió en sus redes.
"Vengo acá a decirles que yo estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano, no quiero decir nada que comprometan las cosas más de lo que están pero fue una vergüenza", había asegurado el exfutbolista en un video, donde también salió a bancar a su pareja: "Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla para que reaccione".
En medio de todo este revuelo, ahora fue Danelik quien sorprendió al compartir en su Instagram un video en el que se la ve junto a Brian, mostrando la complicidad de la pareja puertas afuera del reality tras los días de tensión que atravesaron dentro de la casa. El posteo generó de inmediato una fuerte repercusión entre los seguidores del programa, que no tardaron en reaccionar en los comentarios.
Con este gesto público, la pareja buscó despegarse del clima de escándalo que dejó su paso por Gran Hermano y mostrarse unida de cara a lo que se viene, mientras Brian había adelantado que, más adelante, contará su versión completa de lo sucedido: "Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender".
Tras un violento episodio con Sol, Pincoya y Danelik, que se desató luego de que Campanita retirara fotografías de los hijos de ambas, El Big decidió expulsar a Campanita y a Danelik de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Sin embargo, Campanita se negó a abandonar el certamen y se atrincheró entre gritos y llanto, asegurando que nunca había agredido a nadie: "No me voy a ir de ninguna manera, porque me parece horrible. Yo nunca agredí a nadie, amado". Pese a los intentos de El Big por calmarla y de explicarle que "agredir no solo es empujar, agarrar de un brazo, golpear, también es quitar sus cosas", la participante paraguaya se mantuvo firme en su negativa, hasta que finalmente un personal de seguridad femenino del reality tuvo que ingresar a la casa para sacarla del lugar a la fuerza.