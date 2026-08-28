Brian Sarmiento y Danelik, sin filtros: el video hot que explotó tras el escándalo de Gran Hermano

Con este gesto público, la pareja buscó despegarse del clima de escándalo que dejó su paso por Gran Hermano y mostrarse unida de cara a lo que se viene, mientras Brian había adelantado que, más adelante, contará su versión completa de lo sucedido: "Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender".

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

Tras un violento episodio con Sol, Pincoya y Danelik, que se desató luego de que Campanita retirara fotografías de los hijos de ambas, El Big decidió expulsar a Campanita y a Danelik de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Sin embargo, Campanita se negó a abandonar el certamen y se atrincheró entre gritos y llanto, asegurando que nunca había agredido a nadie: "No me voy a ir de ninguna manera, porque me parece horrible. Yo nunca agredí a nadie, amado". Pese a los intentos de El Big por calmarla y de explicarle que "agredir no solo es empujar, agarrar de un brazo, golpear, también es quitar sus cosas", la participante paraguaya se mantuvo firme en su negativa, hasta que finalmente un personal de seguridad femenino del reality tuvo que ingresar a la casa para sacarla del lugar a la fuerza.