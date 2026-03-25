La novedad más importante para Becas Progresar que ya confirmó Javier Milei

En este contexto, la falta de pago generó una ola de consultas en redes sociales y canales oficiales, donde los estudiantes buscan respuestas sobre cuándo se acreditarán los haberes.

La explicación oficial: falta de fondos

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindaron una explicación que pone el foco en una cuestión administrativa. Según indicaron, si bien ya recibieron la liquidación correspondiente al período 02/2026, todavía no se transfirieron los fondos necesarios para efectuar los pagos.

En términos concretos, esto significa que el organismo cuenta con la información sobre quiénes deben cobrar, pero no dispone aún del dinero para realizar los depósitos.

Esta situación genera un cuello de botella que retrasa la acreditación, dejando a miles de beneficiarios en una espera indefinida.

Qué dice Educación sobre la demora

Por su parte, desde la Secretaría de Educación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— también reconocieron la situación. A través de los canales de atención, confirmaron que las fechas de cobro correspondientes a marzo todavía no fueron definidas.

Además, recomendaron a los estudiantes mantenerse informados a través de las plataformas oficiales, ya que cualquier actualización será comunicada por esas vías.

En particular, se sugiere revisar periódicamente la cuenta personal en el sistema digital de ANSES, donde suelen publicarse las novedades sobre liquidaciones y pagos.

Cómo se organizan los pagos habitualmente

El esquema de cobro de las Becas Progresar suele seguir un criterio ya conocido: los pagos se distribuyen según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mecanismo permite ordenar las acreditaciones y evitar la saturación del sistema bancario. Sin embargo, en este caso, la ausencia de fechas concretas impide incluso anticipar el cronograma habitual.

El 20% retenido: otro factor en juego

Un punto clave que también influye en los pagos es el llamado 20% retenido. Durante el ciclo lectivo, ANSES deposita el 80% del monto mensual de la beca, mientras que el 20% restante se acumula y se paga una vez que el estudiante acredita la regularidad académica.

Este proceso comenzó a ejecutarse en enero, pero no todos los beneficiarios lo reciben al mismo tiempo. El pago depende de varios factores, entre ellos:

El momento en que el estudiante se inscribió (marzo o agosto de 2025).

La línea de beca a la que pertenece (Obligatorio o Superior).

El cumplimiento de los requisitos académicos exigidos.

Por lo tanto, la liquidación final puede variar significativamente entre beneficiarios, lo que también contribuye a la confusión generalizada.

Requisitos para acceder al monto retenido

Para poder cobrar ese porcentaje acumulado, los estudiantes deben cumplir con ciertas condiciones. Estas exigencias varían según la línea de beca, pero en general incluyen:

Acreditar la condición de alumno regular .

. Cumplir con los objetivos académicos establecidos.

Mantener actualizados los datos personales en los sistemas oficiales.

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental, ya que de ello depende el acceso al monto total de la beca.

La importancia de las plataformas digitales

En medio de la incertidumbre, los canales digitales se convirtieron en la principal herramienta de información. Tanto el sistema de ANSES como la aplicación Mi Argentina son claves para seguir el estado de los pagos.

Allí, los beneficiarios pueden:

Consultar liquidaciones.

Verificar datos personales.

Recibir notificaciones oficiales.

Las autoridades recomiendan tener las cuentas activas y con acceso asegurado, ya que será también el medio principal para la inscripción al ciclo 2026.

Inscripción 2026: lo que hay que saber

Más allá del pago pendiente, muchos estudiantes ya comienzan a mirar hacia adelante. La inscripción para las Becas Progresar 2026 aún no fue habilitada, pero se espera que se realice a través de las plataformas oficiales del Estado.

En ese sentido, quienes deseen postularse deben:

Contar con usuario activo en Mi Argentina.

Tener actualizados sus datos personales y académicos.

Seguir las novedades publicadas en el sitio oficial del programa.

Actualmente, al ingresar al sistema, algunos usuarios encuentran mensajes como:

“La encuesta todavía no ha comenzado” o “La inscripción aún no está disponible”, lo que confirma que el proceso todavía no fue iniciado.

Un contexto de incertidumbre

La demora en los pagos no solo afecta el bolsillo de los estudiantes, sino que también genera preocupación en un contexto económico complejo. Para muchos beneficiarios, las Becas Progresar representan un ingreso esencial que permite sostener la continuidad educativa.

La falta de certezas sobre las fechas de cobro y la ausencia de un cronograma oficial claro profundizan la incertidumbre y obligan a los estudiantes a reorganizar sus finanzas.

Expectativa por una pronta resolución

Mientras tanto, crece la expectativa por una solución en el corto plazo. Desde los organismos oficiales no descartan que los pagos se activen una vez que se liberen los fondos correspondientes, lo que podría ocurrir en los próximos días.

Hasta entonces, la recomendación es clara:

seguir de cerca las comunicaciones oficiales y evitar guiarse por información no confirmada.