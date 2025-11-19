La sorpresa de ANSES para pensionados: cómo cobrar el extra de $500.000 en diciembre

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

PNC para madres de siete o más hijos: $581.319,38

PUAM: $479.055,50

Jubilación mínima: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38

ANSES_pago

Acreditación del aguinaldo

La segunda cuota del SAC se depositará en la misma fecha en que cada beneficiario cobra su prestación mensual. El bono extraordinario también se liquidará en ese momento, sin trámites adicionales.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre

A continuación, el cronograma previsto para los jubilados y pensionados durante diciembre:

Beneficiarios que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 13 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 20 de diciembre

Haberes superiores a la mínima