La sorpresa de ANSES para pensionados: cómo cobrar el extra de $500.000 en diciembre
A partir del aumento de movilidad y de otros extras, un grupo de beneficiarios podrás acceder a este monto en el último mes del año. Conocé los detalles.
Cómo cobrar el extra de $500.000 que ANSES paga a pensionados en diciembre (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un conjunto de beneficiarios recibirá en diciembre un ingreso que supera los $500.000, resultado del aumento por movilidad, el bono extraordinario y el pago del aguinaldo. De esta manera, varios grupos verán un refuerzo significativo en sus prestaciones de fin de año.
Tal como marca la ley de movilidad jubilatoria, el organismo aplicará una suba del 2,34% basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.
Quiénes acceden al refuerzo superior a $500.000
Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) -tanto por invalidez como por vejez- recibirán el aumento correspondiente, junto con el bono de ANSES y la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). Lo mismo ocurrirá con las madres que cobran la PNC por siete o más hijos y con quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los valores estimados para el próximo pago, ya con el incremento de movilidad y los adicionales incluidos, serán los siguientes:
PNC por invalidez o vejez: $427.923,56
PNC para madres de siete o más hijos: $581.319,38
PUAM: $479.055,50
Jubilación mínima: $581.319,38
Jubilación máxima: $3.440.695,38
Acreditación del aguinaldo
La segunda cuota del SAC se depositará en la misma fecha en que cada beneficiario cobra su prestación mensual. El bono extraordinario también se liquidará en ese momento, sin trámites adicionales.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre
A continuación, el cronograma previsto para los jubilados y pensionados durante diciembre: