Desempleo ANSES: cómo acceder a la ayuda de $322.000 que se paga este mes
La prestación brinda apoyo económico por hasta 12 meses, con extensión para mayores de 45 años. Mirá cuánto te corresponde y qué día te depositan según tu DNI.
En noviembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a depositar una de las asistencias económicas más importantes para quienes perdieron su trabajo recientemente: la Prestación por Desempleo, un beneficio que puede alcanzar los $322.000 mensuales, mantiene los aportes jubilatorios del trabajador y garantiza cobertura médica durante todo el período que dure la prestación.
A diferencia de otros programas sociales, este beneficio no está dirigido a sectores vulnerables, sino a trabajadores formales que quedaron sin empleo por despido sin justa causa, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad. Representa un sostén económico clave mientras la persona busca una nueva posibilidad laboral.
¿De qué se trata la Prestación por Desempleo de ANSES?
La Prestación por Desempleo es un programa contributivo que ANSES otorga a trabajadores que fueron desvinculados del empleo registrado. Su objetivo es garantizar un ingreso mensual transitorio y acompañar al trabajador hasta que se reincorpore al mercado laboral.
En noviembre 2025, el monto máximo del beneficio se mantiene en $322.000, ya que su valor está ligado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que no tuvo modificaciones en los últimos meses.
El cálculo del pago se realiza así:
Se toma el 75% del mejor sueldo neto de los últimos seis meses del trabajador.
Existen dos límites:
Mínimo: 50% del SMVM.
Máximo: 100% del SMVM.
Por eso, según los aportes y la historia salarial, algunos beneficiarios pueden llegar al monto tope.
Además del pago mensual, la prestación incorpora dos beneficios adicionales:
Mantiene los aportes jubilatorios del trabajador, para no interrumpir su historial previsional.
Garante la cobertura de obra social, tanto para el titular como para su grupo familiar.
Cuánto dura la ayuda de ANSES para desempleados
La duración de la Prestación por Desempleo depende directamente de los meses de aportes registrados en los últimos años:
De 6 a 11 meses aportados → 2 meses de prestación
De 12 a 23 meses → 4 meses
De 24 a 35 meses → 8 meses
Más de 36 meses aportados → hasta 12 meses de prestación
Además, ANSES establece una regla especial:
Si el trabajador tiene 45 años o más, recibe automáticamente 6 meses extra.
Esto implica que, en algunos casos, el beneficio puede extenderse hasta 18 meses.
Calendario de pagos: cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en noviembre 2025
ANSES confirmó que los pagos de la Línea 1 de la Prestación por Desempleo se acreditarán según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el trabajador cobraba su sueldo.
Quiénes pueden acceder al pago por desempleo de ANSES
El beneficio está dirigido a trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia y perdieron su empleo sin haber renunciado.
Pueden solicitarlo:
1. Trabajadores permanentes
Deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años antes de la desvinculación.
2. Trabajadores eventuales o de temporada
Tienen que registrar al menos 90 días trabajados en los últimos 12 meses.
3. Trabajadores de la construcción (Ley 22.250)
Necesitan demostrar 8 meses de aportes durante los últimos 24 meses previos al despido o fin de obra.
En todos los casos, la causa del cese laboral debe estar respaldada por documentación formal, como telegrama de despido, carta documento o certificado de fin de contrato.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo: paso a paso
El trámite es totalmente gratuito y puede realizarse online o de forma presencial en una oficina de ANSES.
Cómo solicitar el beneficio online
Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar "Prestación por Desempleo".
Subir la documentación que acredita la desvinculación laboral (telegrama, carta documento, notificación de despido o fin de contrato).
Confirmar la solicitud y descargar el comprobante.
Cómo tramitarlo de manera presencial
Solicitar un turno desde la web oficial de ANSES.
Presentarse el día programado con:
DNI
Telegrama de despido, carta documento o certificado de servicio con baja
Firmar la solicitud ante el agente de ANSES.
El organismo evaluará la documentación y, una vez aprobada, el beneficiario será incorporado al cronograma de pagos del mes siguiente.
¿Quiénes no pueden cobrar la Prestación por Desempleo?
ANSES aclara que no pueden acceder a este beneficio:
Personas que renunciaron voluntariamente
Trabajadores no registrados
Monotributistas e independientes
Beneficiarios de programas sociales que no provengan de empleo formal
Titulares de jubilaciones o pensiones contributivas
Un apoyo clave mientras se busca trabajo
Con un máximo de $322.000 mensuales, aportes activos y cobertura médica garantizada, la Prestación por Desempleo vuelve a ser uno de los programas más relevantes para acompañar a quienes quedaron sin trabajo en un contexto laboral inestable.
ANSES recomienda iniciar el trámite lo antes posible, ya que el organismo solo reconoce hasta 90 días de retroactividad desde la fecha de despido.