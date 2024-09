Lamentable noticia para Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través del Ministerio de Capital Humano, informó una noticia que no cayó bien entre los titulares de la Tarjeta Alimentar. Si bien las asignaciones familiares correspondientes al mes de septiembre ya comenzaron a abonarse, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y un grupo particular de las Pensiones No Contributivas (PNC) se encontraron con la confirmación de que el monto de la Tarjeta Alimentar no sufrirá el aumento esperado.