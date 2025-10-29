En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Desembolso clave

Libreta de AUH: ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que quienes presentaron el formulario ya tienen una fecha asignada para el cobro.

ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).

ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).
Leé también ANSES aclaró para qué sirve el Formulario Madres: el dato clave para AUH o SUAF
La Tarjeta Alimentar refuerza el ingreso de miles de familias con hijos en edad escolar. Foto: ANSES.

El depósito corresponde al monto acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y se acredita automáticamente a los 60 días de haber realizado la gestión.

ANSES recordó además que la fecha límite para entregar la Libreta es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no la presenten antes del vencimiento pierden el derecho al pago complementario, aunque seguirán cobrando mensualmente el 80% del haber.

Cuánto se cobra por la Libreta de AUH

El valor del complemento varía según el tiempo que la familia haya cobrado la prestación y si el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

  • Titulares que cobraron los 12 meses del período: $188.069,40 por hijo.

  • AUH con discapacidad: $612.401,00 por hijo.

Este adicional representa el 20% retenido mes a mes, que se libera una vez que la familia acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar mediante la Libreta.

ANSES_AUH

Cómo presentar la Libreta de AUH

El trámite puede hacerse de manera online o presencial, sin necesidad de turno previo.

Opción online:

  • Ingresar a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Hijos” > “Libreta AUH”.

  • Descargar el formulario si el sistema indica que falta completarlo.

  • Imprimirlo, hacerlo firmar y sellar en el centro de salud y la escuela.

  • Subir una foto del formulario completo desde la misma plataforma.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar noviembre 2025: cuánto se cobra y cómo sumar más beneficios antes de fin de año
ANSES actualizó los montos de la AUH y confirmó aumento para noviembre 2025
Aumento para la AUH de ANSES: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar