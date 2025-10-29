Libreta de AUH: ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presentaron la Libreta en septiembre cobrarán el 20% retenido durante 2024 con el calendario de pagos de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que quienes presentaron el formulario ya tienen una fecha asignada para el cobro.
ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).
El depósito corresponde al monto acumulado entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y se acredita automáticamente a los 60 días de haber realizado la gestión.
ANSES recordó además que la fecha límite para entregar la Libreta es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no la presenten antes del vencimiento pierden el derecho al pago complementario, aunque seguirán cobrando mensualmente el 80% del haber.
El valor del complemento varía según el tiempo que la familia haya cobrado la prestación y si el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Titulares que cobraron los 12 meses del período: $188.069,40 por hijo.
AUH con discapacidad: $612.401,00 por hijo.
Este adicional representa el 20% retenido mes a mes, que se libera una vez que la familia acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar mediante la Libreta.
El trámite puede hacerse de manera online o presencial, sin necesidad de turno previo.
Opción online:
Ingresar a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Hijos” > “Libreta AUH”.
Descargar el formulario si el sistema indica que falta completarlo.
Imprimirlo, hacerlo firmar y sellar en el centro de salud y la escuela.
Subir una foto del formulario completo desde la misma plataforma.