Libreta de AUH: ANSES confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios

Titulares que cobraron los 12 meses del período: $188.069,40 por hijo.

AUH con discapacidad: $612.401,00 por hijo.

Este adicional representa el 20% retenido mes a mes, que se libera una vez que la familia acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar mediante la Libreta.

ANSES_AUH

Cómo presentar la Libreta de AUH

El trámite puede hacerse de manera online o presencial, sin necesidad de turno previo.

Opción online: