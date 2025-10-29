AUH, Tarjeta Alimentar y Libreta ANSES: confirman el monto del combo para noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento a la Asignación Universal por Hijo. Además, pagará otros extra para sus beneficiarios.
Confirman el monto del combo de noviembre para la AUH (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una suba del 2,08% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre. Además, los beneficiarios recibirán la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días y, en los casos que corresponda, el pago de la retención del 20% por la presentación de la Libreta.
Con el incremento previsto, por cada hijo, la AUH pasará a ser de $119.691, aunque ANSES continuará reteniendo el 20% mensual ($23.938,20). En consecuencia, el pago directo será de $95.752,80 por menor.
Para los titulares que perciben la AUH por discapacidad, el valor ascenderá a $389.732, con un monto neto de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.
En tanto, quienes presentaron la Libreta AUH en septiembre comenzarán a recibir el 20% retenido de los pagos mensuales correspondientes al período marzo 2024 – febrero 2025.
Si la familia cobró los 12 meses completos, el reintegro total asciende a $188.069,40 por hijo.
De esta forma, una familia con un hijo menor puede cobrar en noviembre:
AUH mensual: $95.752,80
Tarjeta Alimentar: $52.250
Retención por Libreta: $188.069,40
De ese modo, en total, percibirá $336.072,20.
En los casos de AUH por discapacidad, el ingreso puede llegar a $976.437 al sumar el pago mensual, la Tarjeta Alimentar y la retención anual.
Cuánto se paga por el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche está destinado a niños y niñas de hasta 3 años, así como a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.
Se acredita de forma automática, sin necesidad de trámite, gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Con la movilidad de noviembre, el monto se actualizará a $45.142. Así, una familia con un hijo menor de 3 años podría alcanzar un total de hasta $381.214,20 entre AUH, Tarjeta Alimentar, Libreta y Complemento Leche.