AUH, Tarjeta Alimentar y Libreta ANSES: confirman el monto del combo para noviembre

ALIMEN AUH

Si la familia cobró los 12 meses completos, el reintegro total asciende a $188.069,40 por hijo.

De esta forma, una familia con un hijo menor puede cobrar en noviembre:

AUH mensual: $95.752,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Retención por Libreta: $188.069,40

De ese modo, en total, percibirá $336.072,20.

En los casos de AUH por discapacidad, el ingreso puede llegar a $976.437 al sumar el pago mensual, la Tarjeta Alimentar y la retención anual.

Cuánto se paga por el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche está destinado a niños y niñas de hasta 3 años, así como a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

Se acredita de forma automática, sin necesidad de trámite, gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Con la movilidad de noviembre, el monto se actualizará a $45.142. Así, una familia con un hijo menor de 3 años podría alcanzar un total de hasta $381.214,20 entre AUH, Tarjeta Alimentar, Libreta y Complemento Leche.