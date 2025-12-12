Confirman que el Gobierno pagará por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que un grupo de personas podrá percibir este refuerzo extra en el último mes del año.
El Gobierno paga por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de diciembre con un incremento del 2,34% en los haberes, correspondiente a la actualización por movilidad. Junto con este ajuste, el organismo confirmó que un grupo de beneficiarios accederá a un refuerzo excepcional de $100.000 durante los primeros días del mes.
El adicional está dirigido a quienes tramiten la Asignación por Matrimonio, una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este tipo de beneficio se otorga una sola vez ante determinados eventos familiares -nacimiento, matrimonio o adopción- y no forma parte de los pagos mensuales del sistema.
En el caso de que ambas personas de la pareja estén incorporadas al régimen del SUAF, cada una puede cobrar la suma completa, lo que permite duplicar el ingreso destinado al hogar.
Requisitos para acceder al beneficio
La Asignación por Matrimonio está habilitada para:
Empleados registrados del sector público o privado.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Trabajadores eventuales o de temporada.
Personas protegidas por una ART.
Para cobrarla, es necesario figurar dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares y cumplir con las condiciones generales exigidas por ANSES.
Montos actualizados de las Asignaciones de Pago Único
Tras la suba del 2,08%, los valores vigentes para diciembre son los siguientes:
Matrimonio: $104.279 para cada integrante de la pareja.
Nacimiento: $69.519 por hijo.
Adopción: $417.116 por evento.
ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026
Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 ya tienen un ajuste definido tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que activó la movilidad mensual establecida por el DNU 274/24. La variación determinará los nuevos montos para haberes y asignaciones, con impacto desde el primer pago del año.
El organismo aplicará un incremento del 2,5%, lo que eleva el haber mínimo a $349.401,58, sin contar un eventual refuerzo extraordinario. Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, la cifra final superaría los $419.000.
El mismo aumento se trasladará a pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Estos valores ajustados comenzarán a regir automáticamente desde enero, tal como establece la normativa de movilidad vigente.
Montos ANSES para jubilaciones y pensiones en enero 2026
El incremento del 2,5% actualiza todas las prestaciones que dependen de ANSES. Los importes sin bono quedan así:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26