Confirman que el Gobierno pagará por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES

La Asignación por Matrimonio está habilitada para:

Empleados registrados del sector público o privado.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Trabajadores eventuales o de temporada.

Personas protegidas por una ART.

Para cobrarla, es necesario figurar dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares y cumplir con las condiciones generales exigidas por ANSES.

ANSES_ayuda

Montos actualizados de las Asignaciones de Pago Único

Tras la suba del 2,08%, los valores vigentes para diciembre son los siguientes:

Matrimonio: $104.279 para cada integrante de la pareja.

Nacimiento: $69.519 por hijo.

Adopción: $417.116 por evento.

ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026

Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 ya tienen un ajuste definido tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que activó la movilidad mensual establecida por el DNU 274/24. La variación determinará los nuevos montos para haberes y asignaciones, con impacto desde el primer pago del año.

El organismo aplicará un incremento del 2,5%, lo que eleva el haber mínimo a $349.401,58, sin contar un eventual refuerzo extraordinario. Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, la cifra final superaría los $419.000.

El mismo aumento se trasladará a pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Estos valores ajustados comenzarán a regir automáticamente desde enero, tal como establece la normativa de movilidad vigente.

Montos ANSES para jubilaciones y pensiones en enero 2026

El incremento del 2,5% actualiza todas las prestaciones que dependen de ANSES. Los importes sin bono quedan así: