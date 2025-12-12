En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Quiénes pueden cobrar

Confirman que el Gobierno pagará por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que un grupo de personas podrá percibir este refuerzo extra en el último mes del año.

El Gobierno paga por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES (Foto: archivo).

El Gobierno paga por única vez un extra de $100.000 a beneficiarios de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de diciembre con un incremento del 2,34% en los haberes, correspondiente a la actualización por movilidad. Junto con este ajuste, el organismo confirmó que un grupo de beneficiarios accederá a un refuerzo excepcional de $100.000 durante los primeros días del mes.

Leé también Libreta AUH: ANSES dio a conocer la fecha de pago de los $600.000 y los requisitos
ANSES dio a conocer la fecha de pago de los $600.000 por la Libreta AUH (Foto: archivo).

Quiénes recibirán el bono extraordinario de ANSES

El adicional está dirigido a quienes tramiten la Asignación por Matrimonio, una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este tipo de beneficio se otorga una sola vez ante determinados eventos familiares -nacimiento, matrimonio o adopción- y no forma parte de los pagos mensuales del sistema.

En el caso de que ambas personas de la pareja estén incorporadas al régimen del SUAF, cada una puede cobrar la suma completa, lo que permite duplicar el ingreso destinado al hogar.

Requisitos para acceder al beneficio

La Asignación por Matrimonio está habilitada para:

  • Empleados registrados del sector público o privado.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Trabajadores eventuales o de temporada.

  • Personas protegidas por una ART.

Para cobrarla, es necesario figurar dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares y cumplir con las condiciones generales exigidas por ANSES.

ANSES_ayuda

Montos actualizados de las Asignaciones de Pago Único

Tras la suba del 2,08%, los valores vigentes para diciembre son los siguientes:

  • Matrimonio: $104.279 para cada integrante de la pareja.

  • Nacimiento: $69.519 por hijo.

  • Adopción: $417.116 por evento.

ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026

Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 ya tienen un ajuste definido tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que activó la movilidad mensual establecida por el DNU 274/24. La variación determinará los nuevos montos para haberes y asignaciones, con impacto desde el primer pago del año.

El organismo aplicará un incremento del 2,5%, lo que eleva el haber mínimo a $349.401,58, sin contar un eventual refuerzo extraordinario. Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, la cifra final superaría los $419.000.

El mismo aumento se trasladará a pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Estos valores ajustados comenzarán a regir automáticamente desde enero, tal como establece la normativa de movilidad vigente.

Montos ANSES para jubilaciones y pensiones en enero 2026

El incremento del 2,5% actualiza todas las prestaciones que dependen de ANSES. Los importes sin bono quedan así:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

  • Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono
Notas relacionadas
ANSES aplica un aumento en la AUH que impacta en enero 2026
ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026
ANSES Ayuda Escolar 2026: habrá nuevo ajuste por hijo escolarizado

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar