Las fotos de la lujosa casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana
Camila Homs abrió las puertas de su hogar y mostró los espacios donde transita la recta final de su embarazo: desde un living al aire libre y una galería rústica hasta el delicado ambiente preparado para su beba.
12 dic 2025, 17:35
A pocos días de convertirse nuevamente en mamá, Cami Homs decidió compartir cómo atraviesa la antesala del nacimiento de su tercera hija. Para eso abrió las puertas de su casa y mostró algunos de los rincones más personales donde vive esta etapa de espera. Entre un living XXL al aire libre, una galería rústica y la preparación del espacio destinado a la beba, la modelo dejó ver detalles del entorno que la acompaña en este momento especial.
En sus redes sociales, donde suele mostrar sus looks, su vínculo con José Sosa y distintos momentos cotidianos, la influencer publicó una imagen del pequeño sector que preparó para recibir a Aitana. En ese lugar se destaca un moisés, un cambiador, un almohadón en forma de flor y otro bordado con el nombre de la beba. Todo está armado en tonos beige y blanco, una paleta que coincide con la estética general de la vivienda y que aporta una sensación de calma y suavidad.
En publicaciones recientes también dejó ver su sala de estar, uno de sus espacios preferidos. Allí aparece tomando mate con un look sporty chic, rodeada de un ambiente que combina elementos del estilo nórdico con influencias rústicas y naturales. Ese sector cuenta con un sillón redondo blanco, un gran espejo de pie con marco de madera, una chimenea empotrada, una planta de hojas verdes y sillas de madera con almohadones claros. El piso de porcelanato símil madera oscura contrasta con las paredes blancas y refuerza la armonía visual.
La habitación principal mantiene la misma impronta minimalista. Con grandes ventanales, cortinas blancas y una cama con respaldo capitoné gris claro, el dormitorio prioriza la luz natural y la amplitud. Allí también se ve una cómoda blanca con varios cajones, una maceta de interior y un televisor de tamaño mediano. El balcón suma un plus: funciona como una pequeña galería rústica con sillas y una mesa de madera, ideal para tomar mates o contemplar el exterior.
Otro de los sectores destacados es la galería junto al jardín. Con un sillón en L beige, almohadones con frases en inglés, una mesa baja blanca y una gran maceta con una planta de hojas grandes, el lugar invita al relax durante los días cálidos. Las ventanas amplias con cortinas translúcidas aportan luminosidad y completan la estética contemporánea. En el exterior, la piscina rodeada de árboles y espacios verdes también cobra protagonismo. Según mostró Homs, por las noches se ilumina y refleja tonos azulados que generan un ambiente moderno y sereno.
¿Camila Homs compartió una eco con la cara de su bebita?
Prácticamente en el séptimo mes de embarazo, Camila Homs y José Sosa están cada vez más ansiosos por convertirse en padres y tener en sus brazos a su beba, a quien ya decidieron llamar Aitana. Aunque ambos tienen hijos de relaciones anteriores, esta será la primera hija que tendrán juntos como pareja.
Fiel a su costado influencer y siguiendo con la costumbre de compartir cada detalle de su embarazo, en las últimas horas Cami les mostró a sus 1,3 millones de seguidores de Instagram su ecografía más reciente, que a esta altura de la gestación probablemente sea una de las últimas.
Mostrando que todo avanza de maravillas, y con la tecnología que ofrece imágenes cada vez más definidas, la expareja de Rodrigo de Paul y su actual novio pudieron observar con claridad los rasgos del rostro de su hija por nacer.
“Porfi, esa carita”, escribió Homs en la fotografía que compartió en sus historias, donde se la ve recostada en la camilla mientras la técnica ecografista realiza el estudio. En la pantalla aparece la cara de la beba en primer plano, con facciones visibles que incluso les permitieron debatir si Aitana se parecerá más a mamá o a papá.
Vale recordar que hace algunas semanas la modelo e influencer generó un gran revuelo al mostrarse entrenando en un gimnasio. Y aunque explicó que su rutina está supervisada por su obstetra, lo cierto es que las críticas y cuestionamientos no fueron pocos.