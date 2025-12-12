Las fotos de la lujosa casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana

Otro de los sectores destacados es la galería junto al jardín. Con un sillón en L beige, almohadones con frases en inglés, una mesa baja blanca y una gran maceta con una planta de hojas grandes, el lugar invita al relax durante los días cálidos. Las ventanas amplias con cortinas translúcidas aportan luminosidad y completan la estética contemporánea. En el exterior, la piscina rodeada de árboles y espacios verdes también cobra protagonismo. Según mostró Homs, por las noches se ilumina y refleja tonos azulados que generan un ambiente moderno y sereno.

¿Camila Homs compartió una eco con la cara de su bebita?

Prácticamente en el séptimo mes de embarazo, Camila Homs y José Sosa están cada vez más ansiosos por convertirse en padres y tener en sus brazos a su beba, a quien ya decidieron llamar Aitana. Aunque ambos tienen hijos de relaciones anteriores, esta será la primera hija que tendrán juntos como pareja.

Fiel a su costado influencer y siguiendo con la costumbre de compartir cada detalle de su embarazo, en las últimas horas Cami les mostró a sus 1,3 millones de seguidores de Instagram su ecografía más reciente, que a esta altura de la gestación probablemente sea una de las últimas.

Mostrando que todo avanza de maravillas, y con la tecnología que ofrece imágenes cada vez más definidas, la expareja de Rodrigo de Paul y su actual novio pudieron observar con claridad los rasgos del rostro de su hija por nacer.

“Porfi, esa carita”, escribió Homs en la fotografía que compartió en sus historias, donde se la ve recostada en la camilla mientras la técnica ecografista realiza el estudio. En la pantalla aparece la cara de la beba en primer plano, con facciones visibles que incluso les permitieron debatir si Aitana se parecerá más a mamá o a papá.

Vale recordar que hace algunas semanas la modelo e influencer generó un gran revuelo al mostrarse entrenando en un gimnasio. Y aunque explicó que su rutina está supervisada por su obstetra, lo cierto es que las críticas y cuestionamientos no fueron pocos.