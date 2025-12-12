Guillermina Valdés confesó qué pasó realmente con Santi Maratea tras su separación de Marcelo Tinelli

Además, dejó en claro lo desigual que son en la vida cotidianamente: "Más allá de que somos diferentes, de que nos plantamos en la vida de manera distinta, nos encontramos en algo que son nuestras heridas de la infancia. La primera impresión… pensé que iba a charlar con él. Yo decía: ‘Este chico me está mirando’. Hacía seis meses me había separado de Marcelo"

Cómo nacieron los rumores entre Guillermina Valdés y Santi Maratea

Los rumores comenzaron cuando Guillermina Valdés y Santi Maratea fueron vistos juntos en más de una ocasión, y una de las imágenes que más repercusión tuvo fue una foto de ambos cenando hamburguesas el 14 de febrero (Día de los Enamorados) de 2023, lo cual levantó sospechas de un posible vínculo sentimental entre ellos.

A poco tiempo de hacerse público, la expareja de Marcelo Tinelli brindó su testimonio en Intrusos (América) y allí no hizo más que desmentirlo.

“Somos amigos, re amigos. Estuve tres días en Buenos Aires para ir a llevar a Lolo que pasó un mes conmigo en Mar del Plata y justo salimos anoche, nos dimos cuenta de que estaba todo lleno y fuimos a buscar unas hamburguesas”, le explicó la actriz al cronista que la esperó a la salida del teatro.

Cuando el periodista señaló que habían elegido el 14 de febrero, ella fue contundente: “Pero no estábamos celebrando el Día de los Enamorados, somos amigos. Es casualidad... El auto estaba en doble fila y él bajó a buscar las hamburguesas y yo esperé en el auto”.

En cuanto a los rumores que la relacionan con diferentes figuras de la escena, disparó: “No es la primera vez que me pasa. Tengo muchos amigos”. Además, aclaró que conoció a Santi Maratea mientras estaban grabando Quién es la máscara (Telefe).