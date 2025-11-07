Llega el aguinaldo ANSES para jubilados: calendario de pagos confirmado y quiénes cobran el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, a millones de beneficiarios del sistema previsional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará el Sueldo Anual Complementario junto con el refuerzo de $70.000. Conocé las fechas y los grupos incluidos.
Calendario de pagos confirmado para el pago del aguinaldo de ANSES (Foto: archivo).
El pago se sumará al haber mensual y, en muchos casos, al refuerzo extraordinario de $70.000 que continúa vigente para los sectores con ingresos más bajos.
Este beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En cambio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no perciben aguinaldo, dado que no se trata de una prestación previsional ni de un salario.
El cronograma comenzará el miércoles 10 de diciembre de 2025 y se organizará por la terminación del número de documento. Las fechas de cobro se dividen entre quienes reciben la jubilación mínima y quienes superan ese monto:
Jubilados con haber mínimo:
DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 1: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 2: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 3: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre
DNI terminados en 5: miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 6: jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 7: viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre
Jubilados con haber superior al mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 24 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: viernes 26 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de diciembre
El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor ingreso mensual percibido durante el semestre.
Quienes trabajaron o cobraron su jubilación durante los seis meses completos reciben el monto íntegro, mientras que aquellos con menor antigüedad obtienen una suma proporcional.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
(Sueldo mensual / 12) x meses trabajados.
Por ejemplo, si una persona percibió $100.000 mensuales durante seis meses, el aguinaldo será de $50.000.
El monto final dependerá del último aumento del año, que se actualizará con el índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a octubre.
Además del SAC, ANSES continuará pagando el refuerzo económico de $70.000 a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Este monto se acredita junto con el pago mensual y el aguinaldo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares no están incluidas en el esquema del aguinaldo, ya que esas prestaciones no son remuneraciones previsionales. Por lo tanto, no generan derecho al pago del SAC.