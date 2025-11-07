Llega el aguinaldo ANSES para jubilados: calendario de pagos confirmado y quiénes cobran el bono

Jubilados con haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre

Jubilados con haber superior al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 24 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 26 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de diciembre

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor ingreso mensual percibido durante el semestre.

Quienes trabajaron o cobraron su jubilación durante los seis meses completos reciben el monto íntegro, mientras que aquellos con menor antigüedad obtienen una suma proporcional.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

(Sueldo mensual / 12) x meses trabajados.

Por ejemplo, si una persona percibió $100.000 mensuales durante seis meses, el aguinaldo será de $50.000.

El monto final dependerá del último aumento del año, que se actualizará con el índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a octubre.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran junto con el aguinaldo

Además del SAC, ANSES continuará pagando el refuerzo económico de $70.000 a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Este monto se acredita junto con el pago mensual y el aguinaldo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes no cobran el aguinaldo

Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares no están incluidas en el esquema del aguinaldo, ya que esas prestaciones no son remuneraciones previsionales. Por lo tanto, no generan derecho al pago del SAC.