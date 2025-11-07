"Martitegui se está por ganar una piña": escándalo, enojo y una fuerte amenaza en MasterChef Celebrity

"Hablando de daños, fuerte lo de Martitegui que vino al mundo a hacer daño y la hizo renunciar de MasterChef Celebrity a Eugenia Tobal por las barbaridades que le dijo. Pero tienen que saber que él es malísimo", introdujo el conductor Rodrigo Lussich.

A lo que Adrián Pallares agregó sobre la tensión que se vive en las grabaciones: "Aparte es la tercera renuncia en un programa que empezó hace un mes, es muy poco tiempo. Y un famoso participante de ese programa me dijo a mí en persona 'Martitegui se está por ganar una piña'".

"Me lo dijo hace menos de diez días, no voy a decir quién", puntualizó el conductor sobre el fastidio de un participante con las actitudes de Martitegui en el programa que conduce Wanda Nara que despierta varios frentes polémicos entre los famosos participantes.

La dura frase de Germán Martitegui a Eugenia Tobal que derivó en su renuncia a MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal decidió bajarse de MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de un nuevo escándalo y salida en el programa que anima Wanda Nara.

La tensión en el set habría crecido en la última semana donde las devoluciones picantes del jurado más la presión del formao televisivo pesaron en la acrtriz para tomar la decisión de dejar el reality.

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que, en las grabaciones se suelen producir intercambios muchos más duros que los finalmente quedan en la edición fina.

Entre esos idas y vueltas se produjo el de los jurados con Eugenia Tobal a raíz de un brownie que no convenció a los tres integrantes pero un puntual comentario de Germán Martitegui desestabilizó a la actriz.

“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó el conductor.

Y en esa linea comentó la polémica que derivó en la decisión de Tobal de dejar el ciclo gastronómico, algo que se concretaría al aire en los próximos dias.

“Le dijo (Martitegui a Tobal): ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ En un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, finalizó el animador.