En medio del escándalo familiar, Juanita Tinelli reapareció y se mostró como nunca antes

Lo cierto es que el martes 4 de noviembre fue el propio Marcelo Tinelli quien se expresó a través de su cuenta de X, donde se refirió tanto al escándalo familiar como a su crisis financiera.

Ahí fue que confirmó la fuertísima discusión que mantuvo con la menor de sus hijas, así como también reveló que habían podido conversar para empezar a resolver sus fuertes diferencias. “Gracias, Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor uno dice lo que le sale. Te amo”, confió Marcelo.

Cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento de Juanita Tinelli con su padre, el conductor Marcelo Tinelli

La familia Tinelli no atraviesa su mejor momento. En los últimos días, una fuerte denuncia realizada por Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo y Paula Robles, encendió todas las alarmas: la joven aseguró haber recibido amenazas, un hecho que sacudió al clan y puso en evidencia las tensiones internas que ya venían gestándose desde hace tiempo.

El mensaje que la modelo compartió en sus redes sociales dejó al descubierto su angustia y miedo, pero también reflejó cierto distanciamiento con su entorno más cercano. Detrás de ese malestar habría un tema que divide a la familia: la venta de la imponente mansión que Marcelo tenía en Punta del Este.

Según trascendió, Tinelli vendió la propiedad —conocida como Guanahuani— a un empresario estadounidense, Tyler Lawton, por una cifra cercana a los 11 millones de dólares. Sin embargo, ese dinero fue embargado por Gustavo Scaglione, quien mantiene un conflicto económico con el conductor por supuestas deudas impagas.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich explicó cuál sería el verdadero foco de la disputa: “El problema con su hija Juana, y a la vez con su madre (Paula Robles), sería porque la venta de la casa de Punta del Este incluye a Paula, ya que está a nombre de los dos. No se hizo la división de bienes”, señaló el periodista.

Desde el entorno de Robles trascendió una frase que resume su malestar y el trasfondo del conflicto: “Paula Robles sabe que la parte de la venta de la casa no la va a cobrar porque está embargada, o lo estará”.

De esta manera, la tensión económica se habría trasladado al plano familiar. “Al no ver su mitad Paula, tampoco la ven sus hijos, Juana y Francisco, y de ahí viene”, agregó Lussich, dejando en claro que las diferencias patrimoniales entre Marcelo y su ex podrían haber desencadenado este momento de crisis en uno de los clanes más mediáticos del país.