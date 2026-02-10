Atención jubilados ANSES: se adelantó el calendario y hay pagos con bono y aumento en febrero

Aumento por movilidad: ANSES aplicó un incremento del 2,85% , según el índice de inflación de diciembre de 2025.

Bono de $70.000: lo cobran quienes perciben la jubilación mínima y algunos pensionados, como refuerzo fijo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026

Con el aumento y el bono ya confirmados, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

PUAM: $357.403,48

PNC por Invalidez o Vejez: $321.478,04

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Calendario ANSES de febrero: quiénes cobran antes

ANSES explicó que el cambio en el cronograma se debe a cómo cayó el calendario en enero. Como resultado, los pagos de febrero se adelantan para varios DNI, especialmente desde el número 2 en adelante.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Lunes 9: DNI 0 y 1

Martes 10: DNI 2 y 3

Miércoles 11: DNI 4 y 5

Jueves 12: DNI 6 y 7

Viernes 13: DNI 8 y 9

Jubilados que cobran la mínima

Lunes 9: DNI 0

Martes 10: DNI 1

Miércoles 11: DNI 2

Jueves 12: DNI 3

Viernes 13: DNI 4

Miércoles 18: DNI 5

Jueves 19: DNI 6 y 7

Viernes 20: DNI 8 y 9

Jubilaciones que superan la mínima