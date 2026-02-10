La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en febrero el segundo aumento del año para jubilados y pensionados, junto con el bono de $70.000 que continúa vigente en 2026.
ANSES modificó las fechas de cobro de febrero y algunos jubilados y pensionados recibirán antes sus haberes con el ajuste mensual y un refuerzo adicional.
Atención jubilados ANSES: se adelantó el calendario y hay pagos con bono y aumento en febrero
Pero eso no es todo: el organismo también modificó el calendario de pagos, lo que permitirá que varios beneficiarios cobren antes que en enero.
El ajuste de los haberes se aplica en línea con la inflación de diciembre y alcanza a todos los jubilados, aunque el bono no se paga de manera universal.
Aunque no se trata de un doble bono, en febrero se combinan dos refuerzos clave:
Aumento por movilidad: ANSES aplicó un incremento del 2,85%, según el índice de inflación de diciembre de 2025.
Bono de $70.000: lo cobran quienes perciben la jubilación mínima y algunos pensionados, como refuerzo fijo.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026
Con el aumento y el bono ya confirmados, los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $429.219,42
Jubilación máxima: $2.358.940,75
PUAM: $357.403,48
PNC por Invalidez o Vejez: $321.478,04
Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
ANSES explicó que el cambio en el cronograma se debe a cómo cayó el calendario en enero. Como resultado, los pagos de febrero se adelantan para varios DNI, especialmente desde el número 2 en adelante.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Lunes 9: DNI 0 y 1
Martes 10: DNI 2 y 3
Miércoles 11: DNI 4 y 5
Jueves 12: DNI 6 y 7
Viernes 13: DNI 8 y 9
Jubilados que cobran la mínima
Lunes 9: DNI 0
Martes 10: DNI 1
Miércoles 11: DNI 2
Jueves 12: DNI 3
Viernes 13: DNI 4
Miércoles 18: DNI 5
Jueves 19: DNI 6 y 7
Viernes 20: DNI 8 y 9
Jubilaciones que superan la mínima
Lunes 23: DNI 0 y 1
Martes 24: DNI 2 y 3
Miércoles 25: DNI 4 y 5
Jueves 26: DNI 6 y 7
Viernes 27: DNI 8 y 9