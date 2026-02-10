Con el inicio del calendario de pagos de febrero, muchos jubilados detectaron en sus recibos un monto adicional que se suma al bono habitual de $70.000, lo que generó dudas y consultas en todo el país.
Además del bono de $70.000, algunos jubilados reciben un monto adicional proporcional. ANSES explicó cómo funciona el cálculo para que nadie quede debajo de los $429.254.
Jubilados se sorprenden con un extra adicional de ANSES en febrero
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclararon que no se trata de un error, ni de un pago duplicado, sino de un mecanismo de refuerzo diseñado para que ningún jubilado quede por debajo de un piso mínimo de ingresos durante el mes.
Según explicaron desde el organismo, el objetivo es garantizar que los haberes finales alcancen los $429.254,35, cifra que surge de la jubilación mínima actualizada más los refuerzos vigentes.
Durante febrero, ANSES aplica un sistema de cálculo personalizado, que da lugar a dos tipos de refuerzos que pueden aparecer en el mismo mes, dependiendo del haber que perciba cada jubilado.
Por un lado, se mantiene el bono completo de $70.000, que se deposita de manera íntegra a quienes cobran la jubilación mínima, actualmente fijada en $359.254,35. En estos casos, el monto final resulta exacto y el ingreso total alcanza los $429.254,35.
Por otro lado, existe un bono proporcional, destinado a los jubilados que tienen un haber apenas superior a la mínima, pero que no llegan al tope fijado para este mes. En estas situaciones, ANSES deposita únicamente la diferencia necesaria para que el ingreso mensual alcance el piso establecido.
El refuerzo proporcional se calcula de forma automática. Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, ANSES le liquida un extra de $29.254, que permite igualar el ingreso total a los $429.254,35 definidos para febrero.
Este esquema explica por qué algunos beneficiarios observan un monto adicional distinto al bono clásico, aunque el objetivo final es el mismo: asegurar un ingreso mínimo uniforme.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero
Con el aumento del 2,85% por movilidad, los montos finales quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
Haber base de $359.254,35 + bono completo de $70.000 = $429.254,35
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
Haber base de $287.403,48 + bono de $70.000 = $357.403,48
Pensiones No Contributivas (PNC):
Por Invalidez o Vejez: $251.478,05 + bono = $321.478,05
Madres de 7 hijos: equiparadas a la mínima, con $359.254,35 de base y $429.254,35 finales
En todos los casos, quienes superen el haber mínimo pero no alcancen el tope de $429.254,35, recibirán un bono proporcional equivalente a la diferencia necesaria.
Los jubilados cuyos haberes mensuales superan los $429.254,35 no reciben bono adicional en febrero. Sin embargo, sí perciben el aumento del 2,85%, que se aplica directamente sobre el haber mensual.
Con este esquema, ANSES busca sostener un piso de ingresos, evitando saltos bruscos entre haberes y manteniendo una lógica progresiva en la distribución de los refuerzos.