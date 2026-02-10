Jubilados se sorprenden con un extra adicional de ANSES en febrero

Por un lado, se mantiene el bono completo de $70.000, que se deposita de manera íntegra a quienes cobran la jubilación mínima, actualmente fijada en $359.254,35. En estos casos, el monto final resulta exacto y el ingreso total alcanza los $429.254,35.

Por otro lado, existe un bono proporcional, destinado a los jubilados que tienen un haber apenas superior a la mínima, pero que no llegan al tope fijado para este mes. En estas situaciones, ANSES deposita únicamente la diferencia necesaria para que el ingreso mensual alcance el piso establecido.

BONO_ANSES

Cómo funciona el “minibono” proporcional

El refuerzo proporcional se calcula de forma automática. Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, ANSES le liquida un extra de $29.254, que permite igualar el ingreso total a los $429.254,35 definidos para febrero.

Este esquema explica por qué algunos beneficiarios observan un monto adicional distinto al bono clásico, aunque el objetivo final es el mismo: asegurar un ingreso mínimo uniforme.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero

Con el aumento del 2,85% por movilidad, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: Haber base de $359.254,35 + bono completo de $70.000 = $429.254,35

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber base de $287.403,48 + bono de $70.000 = $357.403,48

Pensiones No Contributivas (PNC): Por Invalidez o Vejez: $251.478,05 + bono = $321.478,05 Madres de 7 hijos: equiparadas a la mínima, con $359.254,35 de base y $429.254,35 finales



En todos los casos, quienes superen el haber mínimo pero no alcancen el tope de $429.254,35, recibirán un bono proporcional equivalente a la diferencia necesaria.

Qué pasa con los jubilados que superan el tope

Los jubilados cuyos haberes mensuales superan los $429.254,35 no reciben bono adicional en febrero. Sin embargo, sí perciben el aumento del 2,85%, que se aplica directamente sobre el haber mensual.

Con este esquema, ANSES busca sostener un piso de ingresos, evitando saltos bruscos entre haberes y manteniendo una lógica progresiva en la distribución de los refuerzos.