Más de $500.000 en diciembre: ANSES paga haber, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados

Desde el organismo remarcaron que este pago adicional “busca acompañar el poder adquisitivo de los adultos mayores y reforzar la economía familiar en un mes de alta demanda de consumo”.

Qué es el aguinaldo y cómo se calcula

El aguinaldo, denominado oficialmente Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre.

En el caso de los jubilados y pensionados, se toma como referencia el haber más alto cobrado entre julio y diciembre de 2025.

Por ejemplo:

Si un jubilado percibió un máximo de $300.000 durante el semestre, su aguinaldo será de $150.000 .

Si además le corresponde el bono de refuerzo, ese monto se sumará en el mismo depósito, junto con el haber mensual de diciembre.

La fórmula general es sencilla: SAC = (Mejor haber del semestre) ÷ 2

En los casos donde la persona no haya completado los seis meses del período (por ejemplo, si comenzó a jubilarse en agosto o septiembre), el pago será proporcional a los meses efectivamente cobrados.

ANSES_pago

Calendario de pagos del aguinaldo ANSES en diciembre

El calendario de pagos comenzará el miércoles 10 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta fin de mes, según la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 29 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de diciembre

De este modo, todos los beneficiarios alcanzados por el aguinaldo recibirán antes de fin de año el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo en un mismo depósito.

De cuánto será el aguinaldo en diciembre 2025

El monto exacto del aguinaldo dependerá del último aumento del año, que se definirá con la actualización de haberes correspondiente a diciembre.

Ese incremento se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, por lo que el valor final se conocerá una vez que se difunda el dato de inflación de octubre.

No obstante, con los incrementos acumulados y el bono vigente, se estima que la jubilación mínima rondará los $340.000, lo que implicaría un aguinaldo cercano a los $170.000 para quienes cobran el haber más bajo.

En tanto, quienes perciban haberes más altos recibirán la mitad de su mejor sueldo del semestre, sin tope, según lo establecido por la Ley 26.417.

Quiénes no cobran aguinaldo en diciembre

Cada fin de año suele surgir la misma duda: ¿por qué algunos beneficiarios de ANSES no reciben aguinaldo?

El organismo aclaró que el Sueldo Anual Complementario aplica únicamente a haberes previsionales y salarios, no a asignaciones sociales ni planes asistenciales.

Por lo tanto, los titulares de la AUH, AUE, Tarjeta Alimentar, Progresar y otros programas sociales no perciben aguinaldo, ya que no son remuneraciones, sino transferencias sociales no contributivas.

En esos casos, el Gobierno suele implementar bonos extraordinarios o refuerzos especiales para acompañar los ingresos de los sectores más vulnerables, aunque no equivalen legalmente a un aguinaldo.

Qué otros bonos paga ANSES en diciembre

Además del aguinaldo, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados con la mínima, con el objetivo de compensar el impacto de la inflación sobre los haberes más bajos.

Este refuerzo se paga junto con el haber y el aguinaldo, por lo que muchos beneficiarios recibirán tres conceptos en un solo depósito:

Haber mensual de diciembre.

Medio aguinaldo (SAC).

Bono de refuerzo de $70.000.

De esta manera, un jubilado con la mínima podría superar los $500.000 en total entre los tres conceptos, dependiendo del aumento final de haberes.

Desde ANSES destacaron que el bono también alcanza a titulares de PNC y PUAM, en igualdad de condiciones.

Cómo consultar fecha y monto del cobro

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el monto a cobrar desde las plataformas digitales oficiales de ANSES:

En la web: www.anses.gob.ar, ingresando a Mi ANSES

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social

O desde la app Mi ANSES, disponible para Android y iOS

Allí podrán verificar las fechas según la terminación del DNI y confirmar si acceden al bono adicional.