En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Javier Milei
PREVISIONALES

Milei confirma bono extra $ 40.000 a jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo ajuste en los ingresos de jubilados y pensionados que comenzará a regir desde septiembre de 2025. El organismo aplicó un incremento del 1,9% en los haberes y sumó un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos frente al impacto de la inflación.

Mariano Colly
por Mariano Colly |
Milei confirma bono extra $ 40.000 a jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo ajuste en los ingresos de jubilados y pensionados que comenzará a regir desde septiembre de 2025. El organismo aplicó un incremento del 1,9% en los haberes y sumó un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos frente al impacto de la inflación.

Leé también Nueva ayuda económica de ANSES: ya se puede cobrar en septiembre y casi nadie la pidió
Nueva ayuda económica de ANSES: ya se puede cobrar en septiembre y casi nadie la pidió

Si bien la medida representa un alivio para millones de beneficiarios, el refuerzo no alcanza a todos por igual: solo los sectores de menores ingresos reciben el monto completo, mientras que quienes superan la jubilación mínima acceden a un bono proporcional y decreciente.

Un aumento que busca compensar la inflación

El ajuste del 1,9% se inscribe dentro de la movilidad previsional que establece actualizaciones periódicas en los haberes, pero que en la práctica suele quedar por debajo de la inflación real. Por eso, desde el Gobierno se resolvió sumar un refuerzo extraordinario, una herramienta que se viene aplicando en los últimos años como complemento de emergencia frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El bono de $70.000 está destinado a sostener a los sectores más vulnerables del sistema previsional”, explicaron desde ANSES. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y los beneficiarios de pensiones no contributivas son los principales destinatarios del incremento temporal.

¿Quiénes acceden al bono completo de $70.000?

El bono extraordinario no es universal. Su pago íntegro corresponde a:

  • Titulares de la jubilación mínima.

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

  • Madres con siete hijos o más que perciben PNC.

En estos casos, el monto se adiciona en su totalidad al haber mensual. Para quienes superan la mínima, en cambio, el bono comienza a decrecer de manera escalonada.

Por ejemplo, un jubilado que en septiembre perciba $340.277,17 recibirá $40.000 de refuerzo, es decir, una reducción significativa respecto del monto máximo.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en septiembre 2025?

Con la aplicación del aumento y del bono, los ingresos previsionales quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

  • PNC madres de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (aumenta desde $2.114.977,6 en agosto).

De esta forma, los sectores más postergados perciben un alivio considerable en relación a sus ingresos habituales, aunque especialistas advierten que aún con este refuerzo el haber mínimo continúa por debajo de la canasta básica de la tercera edad.

Asignaciones familiares y universales: montos actualizados

Además del bono y del aumento en las jubilaciones y pensiones, ANSES informó los nuevos valores de las asignaciones familiares y universales, que también registran mejoras:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo (de los cuales $92.052 se pagan mensualmente y el resto queda retenido).

  • AUH por discapacidad: $374.744.

  • Asignación por embarazo: $115.065.

  • Ayuda escolar anual: $43.522.

  • Asignación por nacimiento: $67.064.

  • Asignación por adopción: $401.095.

  • Asignación por cuidado de la salud: $115.065.

Estas cifras reflejan la política de contención social que busca extender el impacto de los aumentos a las familias con niños, embarazadas y situaciones especiales como discapacidad o adopción.

Calendario de pagos de septiembre

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para septiembre de 2025, que se organiza según el tipo de haber y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Este calendario se complementa con los pagos de asignaciones y prestaciones sociales que ANSES administra durante el mismo mes.

Mariano Colly
Por Mariano Colly
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Javier Milei Jubilados
Notas relacionadas
Nuevo aumento, bono oculto y extra de ANSES: el paquete completo que cobra AUH en septiembre
Calendario ANSES con novedades: jubilados cobrarán con aumento y refuerzo extra
AUH de ANSES ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar