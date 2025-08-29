Milei confirma bono extra $ 40.000 a jubilados

¿Quiénes acceden al bono completo de $70.000?

El bono extraordinario no es universal. Su pago íntegro corresponde a:

Titulares de la jubilación mínima.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Madres con siete hijos o más que perciben PNC.

En estos casos, el monto se adiciona en su totalidad al haber mensual. Para quienes superan la mínima, en cambio, el bono comienza a decrecer de manera escalonada.

Por ejemplo, un jubilado que en septiembre perciba $340.277,17 recibirá $40.000 de refuerzo, es decir, una reducción significativa respecto del monto máximo.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en septiembre 2025?

Con la aplicación del aumento y del bono, los ingresos previsionales quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

PNC madres de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (aumenta desde $2.114.977,6 en agosto).

De esta forma, los sectores más postergados perciben un alivio considerable en relación a sus ingresos habituales, aunque especialistas advierten que aún con este refuerzo el haber mínimo continúa por debajo de la canasta básica de la tercera edad.

Asignaciones familiares y universales: montos actualizados

Además del bono y del aumento en las jubilaciones y pensiones, ANSES informó los nuevos valores de las asignaciones familiares y universales, que también registran mejoras:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo (de los cuales $92.052 se pagan mensualmente y el resto queda retenido).

AUH por discapacidad: $374.744.

Asignación por embarazo: $115.065.

Ayuda escolar anual: $43.522.

Asignación por nacimiento: $67.064.

Asignación por adopción: $401.095.

Asignación por cuidado de la salud: $115.065.

Estas cifras reflejan la política de contención social que busca extender el impacto de los aumentos a las familias con niños, embarazadas y situaciones especiales como discapacidad o adopción.

Calendario de pagos de septiembre

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para septiembre de 2025, que se organiza según el tipo de haber y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Este calendario se complementa con los pagos de asignaciones y prestaciones sociales que ANSES administra durante el mismo mes.