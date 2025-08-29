Libreta AUH de ANSES 2025: paso a paso para cobrar el 20% retenido

-
Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Acceder a la sección Hijos > Libreta AUH y corroborar los datos cargados.
-
Si falta información, seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario.
-
Imprimirlo, llevarlo a la escuela o centro de salud y completarlo con firma y sello.
-
Sacar una foto nítida del documento (formato JPG, menos de 3 MB) y cargarlo nuevamente en mi ANSES.
-
El trámite queda validado cuando llega un correo electrónico de confirmación.
En caso de no poder realizarlo digitalmente, se puede presentar en oficinas de ANSES sin turno o en operativos móviles de atención.
¿Qué extras se suman a la AUH en septiembre 2025?
Además de la asignación mensual, ANSES confirmó que en septiembre los titulares de AUH acceden a cuatro refuerzos complementarios:
-
Ayuda Escolar Anual: hasta $85.000 por hijo, con certificado escolar presentado antes del 31 de diciembre.
-
Tarjeta Alimentar: $52.250 para familias con 1 hijo, $81.936 para 2 hijos y $108.062 para 3 o más.
-
Complemento Leche del Plan 1000 Días: destinado a embarazadas y niños menores de 3 años.
-
Pago del 20% retenido de la AUH: montos retroactivos que van desde $188.069 por un hijo hasta más de $1,1 millones en familias con seis hijos.
Con el aumento de movilidad aplicado en septiembre 2025, la AUH por hijo se ubica en $115.087 brutos, de los cuales se cobran $92.070 mensuales. En casos de hijos con discapacidad, el monto alcanza los $371.463 brutos y $297.170 netos.
¿Por qué es obligatorio presentar la Libreta AUH en 2025?
La presentación de la Libreta AUH es una condición indispensable para que las familias beneficiarias accedan al 20% retenido del año anterior. Además, asegura la continuidad del cobro de la AUH y habilita a recibir la Ayuda Escolar Anual.
El formulario digital funciona como una certificación de que los niños cumplieron con los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por ANSES. Aquellos que no completen el trámite en tiempo y forma corren riesgo de perder el acceso a montos clave que, en algunos hogares, superan los $3 millones acumulados en 2025.