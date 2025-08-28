Nueva ayuda económica de ANSES: ya se puede cobrar en septiembre y casi nadie la pidió

Los beneficiarios no deben permanecer fuera del país por más de 90 días consecutivos .

No deben registrar irregularidades en su trámite para mantener el cobro.

El trámite se realiza online, y los interesados pueden verificar su elegibilidad y el estado de pagos a través de Mi ANSES con su número de CUIL y clave de seguridad social.

Tipos de Pensiones No Contributivas y requisitos

1. Pensión por Invalidez

Requisitos de residencia: argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Edad: menores de 65 años.

No recibir otra jubilación o pensión.

En el caso de menores, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro haberes mínimos .

Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, pueden solicitar documentación adicional.

2. Pensión para Madres de Siete Hijos

Dirigida a mujeres argentinas o naturalizadas con un año de residencia , o extranjeras con al menos 15 años en el país .

No deben contar con ingresos propios ni otros beneficios previsionales.

Si están casadas, sus cónyuges pueden ser jubilados, pero no percibir una PNC simultáneamente.

3. Pensión por Vejez

Aplica a personas de 70 años o más .

Requisitos de residencia: argentinos naturalizados, al menos 5 años ; extranjeros, 40 años .

Este beneficio no corresponde si el cónyuge ya recibe una pensión por vejez.

Montos de las PNC de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los montos quedaron de la siguiente manera:

Pensión por invalidez o vejez: $294.194,02 (haber básico de $224.194,02 + bono de $70.000).

Madres de siete hijos o más: $390.277,17 (ya incluye el bono).

El pago adicional se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha que los haberes mensuales, junto con los demás beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y grupos específicos detallados en el Decreto 861/2024.

Cómo tramitar las PNC y qué documentación se necesita

El trámite de PNC es 100% digital y sencillo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

Seleccionar la sección “Solicitar PNC” .

Completar el formulario con datos personales, familiares y de residencia.

Adjuntar documentación requerida según tipo de pensión: Certificados de salud para Pensión por Invalidez. Certificado de nacimiento de hijos para Madres de siete hijos. Documento de identidad y comprobante de residencia para Pensión por Vejez.

Confirmar la solicitud y esperar notificación de aprobación.

El organismo revisa los requisitos y notifica al solicitante si corresponde una evaluación adicional o documentación complementaria.

Beneficios adicionales y compatibilidad

Las PNC se pueden combinar con otras prestaciones sociales, siempre que no sean jubilaciones o pensiones contributivas. Además, la acreditación es automática y sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los beneficiarios reciban el aumento y el bono sin complicaciones.

El acceso a estos beneficios representa un alivio económico para sectores vulnerables, especialmente en un contexto de inflación sostenida y aumento del costo de vida.