Previsional
ANSES
Pensiones no contributivas
Previsional

Nueva ayuda económica de ANSES: ya se puede cobrar en septiembre y casi nadie la pidió

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en septiembre 2025 una ayuda económica especial destinada a un grupo de beneficiarios. El beneficio ya está disponible para cobrar y requiere cumplir con muy pocos requisitos, aunque aún son pocos los que lo solicitaron.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a septiembre de 2025, un beneficio dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Además, se destaca la inclusión de un bono extraordinario de $70.000 para algunos grupos de beneficiarios.

Las PNC incluyen tres tipos de prestaciones: por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos o más. Estos beneficios están destinados a quienes no cuentan con ingresos ni otras prestaciones previsionales, y se acreditan automáticamente en la cuenta del beneficiario junto con los pagos mensuales.

Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas están diseñadas para apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad. Pueden solicitarlas personas que no perciban jubilaciones, pensiones ni posean bienes o recursos que garanticen su subsistencia. También se excluye a quienes tengan parientes legalmente obligados a brindarles alimentos.

El acceso a las PNC no requiere aportes previos, lo que facilita el proceso para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Además:

  • Los beneficiarios no deben permanecer fuera del país por más de 90 días consecutivos.

  • No deben registrar irregularidades en su trámite para mantener el cobro.

  • El trámite se realiza online, y los interesados pueden verificar su elegibilidad y el estado de pagos a través de Mi ANSES con su número de CUIL y clave de seguridad social.

Tipos de Pensiones No Contributivas y requisitos

1. Pensión por Invalidez

  • Requisitos de residencia: argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

  • Edad: menores de 65 años.

  • No recibir otra jubilación o pensión.

  • En el caso de menores, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro haberes mínimos.

  • Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, pueden solicitar documentación adicional.

anses-calendario-jubilados-pncjpg.webp

2. Pensión para Madres de Siete Hijos

  • Dirigida a mujeres argentinas o naturalizadas con un año de residencia, o extranjeras con al menos 15 años en el país.

  • No deben contar con ingresos propios ni otros beneficios previsionales.

  • Si están casadas, sus cónyuges pueden ser jubilados, pero no percibir una PNC simultáneamente.

3. Pensión por Vejez

  • Aplica a personas de 70 años o más.

  • Requisitos de residencia: argentinos naturalizados, al menos 5 años; extranjeros, 40 años.

  • Este beneficio no corresponde si el cónyuge ya recibe una pensión por vejez.

Montos de las PNC de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Pensión por invalidez o vejez: $294.194,02 (haber básico de $224.194,02 + bono de $70.000).

  • Madres de siete hijos o más: $390.277,17 (ya incluye el bono).

El pago adicional se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha que los haberes mensuales, junto con los demás beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y grupos específicos detallados en el Decreto 861/2024.

Cómo tramitar las PNC y qué documentación se necesita

El trámite de PNC es 100% digital y sencillo:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

  • Seleccionar la sección “Solicitar PNC”.

  • Completar el formulario con datos personales, familiares y de residencia.

  • Adjuntar documentación requerida según tipo de pensión:

    • Certificados de salud para Pensión por Invalidez.

    • Certificado de nacimiento de hijos para Madres de siete hijos.

    • Documento de identidad y comprobante de residencia para Pensión por Vejez.

  • Confirmar la solicitud y esperar notificación de aprobación.

El organismo revisa los requisitos y notifica al solicitante si corresponde una evaluación adicional o documentación complementaria.

Beneficios adicionales y compatibilidad

Las PNC se pueden combinar con otras prestaciones sociales, siempre que no sean jubilaciones o pensiones contributivas. Además, la acreditación es automática y sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los beneficiarios reciban el aumento y el bono sin complicaciones.

El acceso a estos beneficios representa un alivio económico para sectores vulnerables, especialmente en un contexto de inflación sostenida y aumento del costo de vida.

