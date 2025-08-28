Nueva ayuda económica de ANSES: ya se puede cobrar en septiembre y casi nadie la pidió

-
Los beneficiarios no deben permanecer fuera del país por más de 90 días consecutivos.
No deben registrar irregularidades en su trámite para mantener el cobro.
El trámite se realiza online, y los interesados pueden verificar su elegibilidad y el estado de pagos a través de Mi ANSES con su número de CUIL y clave de seguridad social.
Tipos de Pensiones No Contributivas y requisitos
1. Pensión por Invalidez
Requisitos de residencia: argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.
Edad: menores de 65 años.
No recibir otra jubilación o pensión.
En el caso de menores, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro haberes mínimos.
Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, pueden solicitar documentación adicional.
anses-calendario-jubilados-pncjpg.webp
2. Pensión para Madres de Siete Hijos
Dirigida a mujeres argentinas o naturalizadas con un año de residencia, o extranjeras con al menos 15 años en el país.
No deben contar con ingresos propios ni otros beneficios previsionales.
Si están casadas, sus cónyuges pueden ser jubilados, pero no percibir una PNC simultáneamente.
3. Pensión por Vejez
Aplica a personas de 70 años o más.
Requisitos de residencia: argentinos naturalizados, al menos 5 años; extranjeros, 40 años.
Este beneficio no corresponde si el cónyuge ya recibe una pensión por vejez.
Montos de las PNC de ANSES en septiembre 2025
Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los montos quedaron de la siguiente manera:
Pensión por invalidez o vejez: $294.194,02 (haber básico de $224.194,02 + bono de $70.000).
Madres de siete hijos o más: $390.277,17 (ya incluye el bono).
El pago adicional se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha que los haberes mensuales, junto con los demás beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y grupos específicos detallados en el Decreto 861/2024.
Cómo tramitar las PNC y qué documentación se necesita
El trámite de PNC es 100% digital y sencillo:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.
Seleccionar la sección “Solicitar PNC”.
Completar el formulario con datos personales, familiares y de residencia.
Adjuntar documentación requerida según tipo de pensión:
Certificados de salud para Pensión por Invalidez.
Certificado de nacimiento de hijos para Madres de siete hijos.
Documento de identidad y comprobante de residencia para Pensión por Vejez.
Confirmar la solicitud y esperar notificación de aprobación.
El organismo revisa los requisitos y notifica al solicitante si corresponde una evaluación adicional o documentación complementaria.
Beneficios adicionales y compatibilidad
Las PNC se pueden combinar con otras prestaciones sociales, siempre que no sean jubilaciones o pensiones contributivas. Además, la acreditación es automática y sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los beneficiarios reciban el aumento y el bono sin complicaciones.
El acceso a estos beneficios representa un alivio económico para sectores vulnerables, especialmente en un contexto de inflación sostenida y aumento del costo de vida.