Jubilados diciembre 2025: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo
ANSES confirmó un diciembre récord para jubilados y pensionados, con un triple pago que combina aumento por movilidad, medio aguinaldo y un bono extraordinario. Conocé los montos finales, quiénes lo cobran y el calendario completo.
Jubilados diciembre 2025: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo
Diciembre se perfila como uno de los meses más fuertes del año para jubilados y pensionados, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmara una liquidación que combina tres componentes clave: aumento por movilidad del 2,3%, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes mínimos.
Se trata de un refuerzo que llega en un mes sensible, marcado por las Fiestas y los gastos de fin de año, y que permitirá que millones de beneficiarios accedan a una de las remuneraciones más altas de todo 2025.
Aumento del 2,3%: cómo quedan las jubilaciones en diciembre
El primer punto de la liquidación es el aumento por movilidad del 2,3%, que actualiza los haberes según la inflación medida por el INDEC. Este ajuste impacta sobre todas las prestaciones previsionales, incluidas:
Jubilaciones contributivas
Pensiones contributivas
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o Madre de Siete Hijos
Con este incremento, todas las prestaciones parten de un valor base renovado antes de sumar los otros dos componentes que llegarán en diciembre.
Medio aguinaldo: el segundo refuerzo del mes
Junto con el aumento, los jubilados percibirán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.
El SAC (Sueldo Anual Complementario) equivale a la mitad del mejor haber recibido entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el monto de diciembre por ser el más alto del período.
El aguinaldo se deposita junto con el haber mensual, en la misma fecha y mediante el mismo banco o medio de pago. En algunas entidades, puede verse como dos movimientos separados, pero forma parte de la liquidación del mes.
Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran
El tercer elemento del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que vuelve a pagarse este mes y representa un alivio directo para los ingresos más bajos del sistema.
Este refuerzo se otorga exclusivamente a:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Titulares de la PUAM
Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez
Titulares de PNC Madre de Siete Hijos
Los jubilados con haberes superiores al mínimo no reciben este bono, aunque sí acceden al aumento y al aguinaldo.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025
A continuación, el detalle final de los ingresos de cada grupo con los tres componentes incluidos.
Jubilación mínima: cuánto se cobra en total
Haber mínimo: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar:$581.319,38
Este será uno de los pagos más elevados del año para quienes perciben la mínima.
Jubilación máxima: monto final de diciembre
Los titulares de haberes máximos no acceden al bono, pero sí suman aumento y aguinaldo:
Haber máximo: $2.293.796,92
Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total a cobrar:$3.440.695,38
PUAM: cuánto se cobra
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y también sumará el triple componente:
Haber PUAM: $272.703,67
Bono: $70.000
Aguinaldo: $136.351,83
Total a cobrar:$479.055,50
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez
Estas prestaciones representan el 70% del haber mínimo:
Haber base: $238.615,71
Bono: $70.000
Aguinaldo: $119.307,85
Total a cobrar:$427.923,56
PNC Madre de Siete Hijos
Este grupo cobra el equivalente a la jubilación mínima:
Haber: $340.879,59
Bono: $70.000
Aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar:$581.319,38
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
A continuación, las fechas confirmadas por ANSES según terminación de DNI y tipo de prestación.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Martes 9: DNI terminados en 0
Miércoles 10: DNI terminados en 1
Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3
Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5
Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7
Martes 16: DNI terminados en 8 y 9
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo