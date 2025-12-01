Jubilados diciembre 2025: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo

Medio aguinaldo: el segundo refuerzo del mes

Junto con el aumento, los jubilados percibirán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

El SAC (Sueldo Anual Complementario) equivale a la mitad del mejor haber recibido entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el monto de diciembre por ser el más alto del período.

El aguinaldo se deposita junto con el haber mensual, en la misma fecha y mediante el mismo banco o medio de pago. En algunas entidades, puede verse como dos movimientos separados, pero forma parte de la liquidación del mes.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran

El tercer elemento del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que vuelve a pagarse este mes y representa un alivio directo para los ingresos más bajos del sistema.

Este refuerzo se otorga exclusivamente a:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Los jubilados con haberes superiores al mínimo no reciben este bono, aunque sí acceden al aumento y al aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

A continuación, el detalle final de los ingresos de cada grupo con los tres componentes incluidos.

Jubilación mínima: cuánto se cobra en total

Haber mínimo: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar: $581.319,38

Este será uno de los pagos más elevados del año para quienes perciben la mínima.

Jubilación máxima: monto final de diciembre

Los titulares de haberes máximos no acceden al bono, pero sí suman aumento y aguinaldo:

Haber máximo: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar: $3.440.695,38

PUAM: cuánto se cobra

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y también sumará el triple componente:

Haber PUAM: $272.703,67

Bono: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total a cobrar: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

Estas prestaciones representan el 70% del haber mínimo:

Haber base: $238.615,71

Bono: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total a cobrar: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos

Este grupo cobra el equivalente a la jubilación mínima:

Haber: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

A continuación, las fechas confirmadas por ANSES según terminación de DNI y tipo de prestación.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Martes 9: DNI terminados en 0

Miércoles 10: DNI terminados en 1

Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7

Martes 16: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Miércoles 17: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 18: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 19: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 22: DNI terminados en 6 y 7

Martes 23: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: martes 9

DNI terminados en 1: miércoles 10

DNI terminados en 2: jueves 11

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: viernes 12

DNI terminados en 6: lunes 15

DNI terminados en 7: lunes 15

DNI terminados en 8: martes 16

DNI terminados en 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)