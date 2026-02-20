Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando

Esta modalidad de ajuste mensual busca evitar el atraso frente a la inflación, una problemática que durante años erosionó el poder adquisitivo de jubilados y pensionados. No obstante, economistas advierten que, aun con incrementos mensuales, la recomposición real depende del comportamiento sostenido de los precios y de la continuidad de refuerzos extraordinarios como los bonos.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en marzo

Con la aplicación del 2,9% de aumento, los montos previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.672,73

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $295.738,18

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $258.770,91

PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

El dato más relevante para quienes perciben la jubilación mínima es que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 durante todo el año, según confirmó el Gobierno. De este modo, quienes cobren el haber mínimo alcanzarán un ingreso total de $439.672,73 en marzo.

Este refuerzo mensual ha sido clave para sostener el ingreso de los jubilados con menores recursos, especialmente en un escenario de aumento sostenido en alimentos, medicamentos y servicios públicos. Sin embargo, organizaciones de adultos mayores señalan que, aun con el bono, el ingreso sigue lejos de cubrir el costo de la canasta básica del sector.

AUH y SUAF: cómo quedan los montos en marzo

El incremento del 2,9% también impactará en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). En marzo, los valores serán los siguientes:

AUH: $132.839,78

AUH con discapacidad: $432.544,27

SUAF (primer escalón): $66.426,07

SUAF por Hijo con discapacidad: $216.281,39

La actualización alcanza tanto a trabajadores formales incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como a beneficiarios de la AUH, programa destinado a desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales.

Especialistas en política social remarcan que la AUH cumple un rol central en la reducción de la pobreza infantil. Por ello, cada ajuste por inflación resulta determinante para evitar un deterioro mayor del poder de compra de las familias más vulnerables.

Calendario de pagos de marzo: posibles cambios por el feriado

El Gobierno había publicado en octubre pasado el calendario de pagos completo correspondiente a 2026 en el Boletín Oficial. No obstante, el cronograma previsto para marzo incluye una particularidad que podría generar modificaciones.

En el anexo figura el lunes 23 de marzo como fecha de pago para algunos beneficiarios, pero ese día fue establecido como Día no laborable con fines turísticos, lo que podría derivar en reprogramaciones de último momento.

Hasta que la ANSES oficialice la información definitiva en su sitio web, el calendario tentativo se organiza de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados con haber mínimo

DNI terminado en 0: desde el 9 de marzo

DNI terminado en 1: desde el 10 de marzo

DNI terminado en 2: desde el 11 de marzo

DNI terminado en 3: desde el 12 de marzo

DNI terminado en 4: desde el 13 de marzo

DNI terminado en 5: desde el 16 de marzo

DNI terminado en 6: desde el 17 de marzo

DNI terminado en 7: desde el 18 de marzo

DNI terminado en 8: desde el 19 de marzo

DNI terminado en 9: desde el 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

El impacto en el bolsillo: entre la recomposición y la incertidumbre

Si bien el ajuste automático por inflación busca evitar retrasos, el debate sobre el poder adquisitivo real continúa abierto. Jubilados y pensionados enfrentan gastos crecientes en medicamentos, servicios y alimentos, rubros que suelen aumentar por encima del promedio general.

Por otro lado, el mantenimiento del bono de $70.000 representa una señal de continuidad en la política de refuerzos, aunque también evidencia que el haber mínimo, por sí solo, resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Expectativa por la confirmación oficial

Mientras tanto, millones de beneficiarios aguardan la confirmación formal del cronograma en la página oficial de ANSES, especialmente en lo que respecta a la fecha del 23 de marzo.

La experiencia reciente indica que, ante feriados o días no laborables, el organismo suele adelantar o reprogramar pagos para evitar demoras. Cualquier modificación será informada en los canales oficiales, por lo que se recomienda consultar periódicamente el sitio web del organismo.

Un marzo clave para jubilados y beneficiarios

Marzo llegará con actualización de haberes, continuidad del bono y un calendario que podría sufrir ajustes. El aumento del 2,9% refleja la evolución de precios de enero y marca el ritmo de la política previsional para el inicio del año.

Para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, la cifra no es solo un porcentaje: es la diferencia concreta entre llegar o no a fin de mes.