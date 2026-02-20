La novedad de ANSES sobre el bono $600.000 que se deposita por única vez en marzo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333

Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250

Complemento Leche: $50.094

Volver al Trabajo: $78.000

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días (Ley 27.611) y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo y la primera infancia.

En tanto, el programa Volver al Trabajo —continuación del ex Potenciar Trabajo— apunta a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral.

ANSES_AUH

Nuevos montos de la AUH

Con la actualización del 2,9%, los valores brutos de la AUH quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general por hijo

$132.813 brutos.

Se paga mensualmente el 80% del monto.

El 20% restante se retiene y se abona una vez al año al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad actualizados.

AUH por hijo con discapacidad

$432.333 brutos.

También se aplica la retención del 20%, que se liquida posteriormente con la acreditación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga

Los titulares de AUH también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que los montos permanecerán sin cambios durante el próximo período.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a:

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos dentro de los topes establecidos.

Personas cubiertas por una ART.

Monotributistas.

Trabajadores rurales y de temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas que perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos del régimen.

De esta manera, el esquema de marzo combina actualización por inflación y compatibilidad de programas, lo que en algunos casos permite alcanzar ingresos superiores a los $600.000 mensuales.