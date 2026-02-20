La novedad de ANSES sobre el bono $600.000 que se deposita por única vez en marzo

Con el inicio del calendario de pagos de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles para liquidar haberes con aumento y un conjunto de beneficios que, en determinados casos, pueden superar los $600.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los nuevos valores luego de que se diera a conocer el último dato de inflación, correspondiente a enero.
ANSES paga un bono de $600.000 por única vez en marzo (Foto: archivo).
El ajuste de las prestaciones se definió a partir del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, correspondiente a enero. En función de ese indicador, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán una suba del 2,9%.
Además del incremento general, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir montos adicionales si reúnen determinadas condiciones.
El total superior a $600.000 no corresponde a un bono independiente, sino a la suma de varias prestaciones compatibles entre sí. Quienes acumulen los siguientes beneficios podrán alcanzar un ingreso total estimado de $612.927:
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333
Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250
Complemento Leche: $50.094
Volver al Trabajo: $78.000
El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días (Ley 27.611) y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo y la primera infancia.
En tanto, el programa Volver al Trabajo —continuación del ex Potenciar Trabajo— apunta a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral.
Con la actualización del 2,9%, los valores brutos de la AUH quedan establecidos de la siguiente manera:
AUH general por hijo
$132.813 brutos.
Se paga mensualmente el 80% del monto.
El 20% restante se retiene y se abona una vez al año al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad actualizados.
AUH por hijo con discapacidad
$432.333 brutos.
También se aplica la retención del 20%, que se liquida posteriormente con la acreditación correspondiente.
Tarjeta Alimentar: cuánto se paga
Los titulares de AUH también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que los montos permanecerán sin cambios durante el próximo período.
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a:
Trabajadores en relación de dependencia con ingresos dentro de los topes establecidos.
Personas cubiertas por una ART.
Monotributistas.
Trabajadores rurales y de temporada.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.
Personas que perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
Jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos del régimen.
De esta manera, el esquema de marzo combina actualización por inflación y compatibilidad de programas, lo que en algunos casos permite alcanzar ingresos superiores a los $600.000 mensuales.