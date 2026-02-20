En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Calendario de pagos

La novedad de ANSES sobre el bono $600.000 que se deposita por única vez en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los nuevos valores luego de que se diera a conocer el último dato de inflación, correspondiente a enero.

ANSES paga un bono de $600.000 por única vez en marzo (Foto: archivo).

Leé también Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes
Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes

El ajuste de las prestaciones se definió a partir del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, correspondiente a enero. En función de ese indicador, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán una suba del 2,9%.

Además del incremento general, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir montos adicionales si reúnen determinadas condiciones.

Cómo se puede superar los $600.000 en marzo

El total superior a $600.000 no corresponde a un bono independiente, sino a la suma de varias prestaciones compatibles entre sí. Quienes acumulen los siguientes beneficios podrán alcanzar un ingreso total estimado de $612.927:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333

  • Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250

  • Complemento Leche: $50.094

  • Volver al Trabajo: $78.000

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días (Ley 27.611) y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo y la primera infancia.

En tanto, el programa Volver al Trabajo —continuación del ex Potenciar Trabajo— apunta a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral.

ANSES_AUH

Nuevos montos de la AUH

Con la actualización del 2,9%, los valores brutos de la AUH quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general por hijo

  • $132.813 brutos.

  • Se paga mensualmente el 80% del monto.

  • El 20% restante se retiene y se abona una vez al año al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad actualizados.

AUH por hijo con discapacidad

  • $432.333 brutos.

  • También se aplica la retención del 20%, que se liquida posteriormente con la acreditación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga

Los titulares de AUH también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que los montos permanecerán sin cambios durante el próximo período.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a:

  • Trabajadores en relación de dependencia con ingresos dentro de los topes establecidos.

  • Personas cubiertas por una ART.

  • Monotributistas.

  • Trabajadores rurales y de temporada.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

  • Personas que perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

  • Jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos del régimen.

De esta manera, el esquema de marzo combina actualización por inflación y compatibilidad de programas, lo que en algunos casos permite alcanzar ingresos superiores a los $600.000 mensuales.

