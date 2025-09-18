Milei confirmó una medida que ningún jubilado esperaba y donde ya todos pueden acceder

Este esquema abarca tanto a supermercados de grandes superficies como a negocios de barrio, permitiendo que los beneficiarios elijan el establecimiento que les resulte más conveniente y cercano a su domicilio. En total, más de 7.000 comercios forman parte del programa, y el listado se actualiza de manera periódica en la web oficial.

Descuentos del 10% para compras esenciales

El beneficio principal consiste en un reintegro del 10% en compras realizadas con tarjeta de débito en todos los comercios adheridos, siempre que el pago se realice con la cuenta en la que el jubilado o pensionado percibe sus haberes. Este porcentaje se aplica sobre el monto total de la compra, sin tope mínimo, y representa una ayuda concreta para afrontar los gastos cotidianos de alimentos y artículos de primera necesidad.

El descuento se acredita en la cuenta del titular dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. De este modo, se garantiza que el ahorro se vea reflejado rápidamente y sin obstáculos burocráticos, fomentando a la vez el consumo en los comercios locales.

Beneficios adicionales: hasta un 25% en farmacias y perfumerías

Además del 10% general, el programa contempla un reintegro del 20% para compras realizadas en farmacias, perfumerías y comercios dedicados al cuidado personal e higiene. Este beneficio está especialmente orientado a cubrir gastos frecuentes de medicamentos, artículos de tocador y productos de salud e higiene, que suelen representar una parte importante del presupuesto de los adultos mayores.

Incluso, los jubilados que perciban sus haberes a través del Banco Nación pueden sumar un 5% adicional pagando con tarjetas de crédito o débito mediante el código QR de la aplicación BNA+. Esto permite alcanzar un descuento total de hasta el 25% en este tipo de compras, uno de los más altos del programa.

Cómo acceder a los descuentos y consultar los comercios adheridos

Para acceder a estos beneficios, no es necesario realizar una inscripción previa ni presentar documentación adicional. Basta con abonar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la jubilación o pensión.

En el caso de quienes deseen aprovechar el descuento adicional del Banco Nación, deberán realizar el pago a través de la app BNA+ escaneando el código QR del comercio. Esto habilita automáticamente el reintegro del 5% extra, que se suma al 20% correspondiente al rubro.

Los beneficiarios pueden consultar el listado completo de supermercados y comercios adheridos en la página oficial de ANSES, donde se ofrece un buscador que permite filtrar por nombre de comercio, rubro, tipo de descuento, modalidad de pago, provincia y localidad. Esta herramienta resulta clave para que los jubilados puedan planificar sus compras en función de los beneficios disponibles en su zona.

Qué hacer si el reintegro no se acredita

Desde el organismo previsional aclararon que, si transcurren más de siete días hábiles y el reintegro no se ve reflejado en la cuenta bancaria, el titular deberá comunicarse directamente con su entidad bancaria. Este paso permite iniciar un reclamo para verificar el estado de la devolución y resolver eventuales demoras administrativas.

El objetivo, según explicaron desde ANSES, es garantizar que todos los beneficiarios puedan efectivamente acceder a los descuentos ofrecidos, evitando que problemas técnicos o demoras bancarias frustren el ahorro previsto.

Un programa que apunta a proteger el poder adquisitivo de los jubilados

La implementación de este esquema de descuentos forma parte de una serie de políticas orientadas a proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al avance de la inflación. Los jubilados representan uno de los sectores más afectados por el aumento constante de los precios, especialmente en alimentos, medicamentos y productos de consumo masivo.

Según datos oficiales, los jubilados destinan en promedio más del 30% de sus ingresos a alimentos y medicamentos, por lo que los descuentos en estos rubros pueden representar un alivio significativo en su presupuesto mensual. Además, al aplicarse de forma automática, el programa evita que deban atravesar trámites complejos o procesos digitales engorrosos que muchas veces actúan como barreras para acceder a los beneficios.

Reacciones positivas entre los beneficiarios

La iniciativa fue recibida con amplia aceptación por parte de las asociaciones de jubilados y organizaciones de defensa del consumidor. Diversos referentes destacaron que este tipo de medidas permiten estirar el poder de compra de las jubilaciones mínimas, que en muchos casos resultan insuficientes para cubrir todos los gastos básicos.

Asimismo, resaltaron la importancia de que los descuentos se apliquen en supermercados de gran cobertura territorial y también en pequeños comercios de cercanía, lo cual facilita el acceso a los beneficios incluso para quienes viven en localidades más alejadas de los centros urbanos.

Un paso hacia la inclusión financiera de los adultos mayores

Otro aspecto valorado del programa es que fomenta el uso de medios de pago electrónicos entre los adultos mayores, contribuyendo a su inclusión financiera y digital. Al utilizar la tarjeta de débito o la app BNA+, los jubilados se familiarizan con herramientas que facilitan su vida cotidiana y les permiten acceder a otros beneficios y servicios bancarios.

Esta inclusión resulta clave en un contexto donde el uso del dinero en efectivo se reduce cada vez más y donde muchos descuentos y promociones del mercado requieren pagos digitales o con tarjetas bancarias. El programa de ANSES, al ser sencillo y automático, funciona como un puente que acerca a los jubilados a estas nuevas modalidades sin generarles complicaciones.

Expectativas de continuidad y expansión

Si bien el programa actualmente alcanza a más de 7.000 comercios, desde ANSES no descartan que la red de locales adheridos continúe ampliándose en los próximos meses. De hecho, varias cadenas minoristas y farmacias han manifestado su interés en sumarse al esquema, lo que podría multiplicar las opciones disponibles para los beneficiarios.

Además, no se descarta que se incorporen nuevos rubros en el futuro, especialmente aquellos vinculados a servicios esenciales para la vida diaria de los adultos mayores, como ópticas, transporte o servicios de salud.