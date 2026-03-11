Milei: pagará un plus de $ 745.000

Este aumento impacta directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo, que desde marzo tiene un monto total de $132.814 por cada menor. Sin embargo, los titulares no perciben la totalidad de esa cifra de manera inmediata.

Esto se debe a que ANSES retiene el 20% del beneficio, una práctica habitual dentro del programa. Ese porcentaje se paga posteriormente cuando las familias presentan la Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

De esta forma, el dinero que efectivamente se deposita cada mes en la cuenta del beneficiario asciende a $106.251 por hijo.

Cómo se alcanza el pago máximo de más de $745.000

El monto más alto que puede recibir un hogar surge cuando una familia tiene seis hijos o más y percibe simultáneamente AUH y Tarjeta Alimentar.

En ese escenario, el cálculo aproximado para marzo queda de la siguiente manera:

AUH por seis hijos: $637.507

Tarjeta Alimentar: $108.062

La suma de ambas asistencias da como resultado un ingreso mensual de $745.569, que se deposita automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.

Este esquema busca fortalecer la asistencia alimentaria de los hogares con mayor cantidad de niños, ya que son los que presentan mayores niveles de vulnerabilidad económica.

Cuánto se cobra según la cantidad de hijos

Las cifras que recibirán los titulares varían de acuerdo con la cantidad de menores registrados en el beneficio. Con los valores vigentes para marzo, la escala aproximada queda de la siguiente forma:

Familias con un hijo

AUH: $106.251

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $158.501

Familias con dos hijos

AUH: $212.502

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual: $294.438

Familias con tres hijos

AUH: $318.753

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $426.815

Familias con cuatro hijos

AUH: $425.004

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $533.066

Familias con cinco hijos

AUH: $531.256

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $639.318

Familias con seis hijos o más

AUH: $637.507

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $745.569

Este último grupo es el que alcanza el ingreso más elevado dentro del esquema de asignaciones sociales administradas por ANSES.

Quiénes pueden cobrar este beneficio

Para acceder a estos pagos, las familias deben cumplir una condición central: ser titulares de la Asignación Universal por Hijo.

La AUH está dirigida principalmente a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales

Además, los menores deben tener menos de 18 años, salvo en casos de discapacidad donde no existe límite de edad.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a quienes reciben AUH y cumplen los criterios establecidos por el Estado. No requiere inscripción adicional.

El objetivo de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar forma parte de las políticas destinadas a garantizar el acceso a alimentos básicos para los sectores más vulnerables.

El dinero se deposita junto con la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos, aunque en la práctica se acredita como saldo en la misma cuenta del beneficiario.

Entre los principales objetivos del programa se destacan:

Mejorar la calidad nutricional de los hogares con niños.

Reducir la inseguridad alimentaria.

Complementar los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, el monto aumenta según la cantidad de hijos.

Calendario de pagos de ANSES en marzo

El organismo previsional también difundió el cronograma de cobros correspondiente a marzo, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Asignación Universal por Hijo y SUAF

Los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Este cronograma también incluye el pago de las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Fechas de cobro para la Asignación por Embarazo

Las personas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social también cuentan con un calendario propio durante marzo.

El esquema de pagos es el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

Otra de las prestaciones incluidas dentro del calendario del organismo es la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, beneficios destinados a trabajadores registrados.

Las fechas de cobro se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

El impacto de estas ayudas en la economía familiar

En un contexto económico complejo, las prestaciones sociales se transforman en una herramienta clave para sostener el ingreso de millones de hogares.

Especialistas en políticas sociales destacan que la AUH es uno de los programas más importantes de América Latina en términos de cobertura, ya que llega a millones de niños y adolescentes en todo el país.

La combinación con la Tarjeta Alimentar refuerza el objetivo de garantizar una alimentación adecuada, sobre todo en hogares donde los ingresos laborales son insuficientes.

Un ingreso clave para miles de familias

El pago que puede alcanzar hasta $745.569 en marzo representa un alivio significativo para los hogares con varios hijos.

Aunque no todos los beneficiarios alcanzarán ese monto, la suma de las prestaciones continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias argentinas.

Por eso, desde ANSES recomiendan consultar regularmente el calendario de pagos y verificar los datos personales en el sistema, para evitar demoras o inconvenientes al momento de cobrar.