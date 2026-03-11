Jubilación máxima de ANSES: el monto que se cobrará en marzo tras el nuevo aumento

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación mínima con bono: $439.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,95

A diferencia de los jubilados que perciben haberes más bajos, quienes cobran la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado exclusivamente a los sectores de menores ingresos.

Esto significa que el monto de $2,48 millones aproximadamente representa el ingreso final sin adicionales dentro del sistema previsional.

ANSES_bono ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

Qué jubilados pueden cobrar el haber máximo

La jubilación máxima está reservada para personas que durante su vida laboral realizaron aportes elevados y de manera sostenida durante décadas.

En general, este grupo incluye a:

Trabajadores con salarios altos registrados durante muchos años

Personas con largas trayectorias laborales en relación de dependencia

Profesionales o directivos con aportes cercanos al tope permitido por ley

El sistema previsional argentino establece límites tanto para los aportes como para el cálculo del haber, por lo que incluso quienes tuvieron ingresos muy altos terminan cobrando dentro de un rango máximo definido.

Cómo funciona el aumento por inflación en las jubilaciones

Desde 2024, el Gobierno implementó un nuevo mecanismo de actualización para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El sistema actual se basa en ajustes mensuales vinculados a la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Esto implica:

Aumentos todos los meses

Ajustes automáticos según la inflación

Eliminación de la antigua fórmula de movilidad trimestral

En el caso de marzo de 2026, el incremento del 2,9% corresponde a la inflación registrada en enero.

Según el Gobierno, este mecanismo busca evitar que los haberes previsionales queden atrasados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de cómo evolucione la inflación mes a mes.

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

Además del aumento por movilidad, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para marzo.

Este refuerzo está destinado a:

Jubilados que cobran la jubilación mínima

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Madres de siete hijos que reciben pensión

Quienes perciben haberes superiores al mínimo pueden recibir un monto proporcional, aunque el bono se reduce progresivamente hasta desaparecer en los ingresos más altos.

Por ese motivo, los jubilados que cobran el haber máximo quedan fuera del refuerzo.

Otros haberes del sistema previsional en marzo

Con el aumento del 2,9%, otros beneficios del sistema administrado por ANSES también tendrán nuevos valores.

Entre ellos se encuentran:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

PUAM con bono: $365.680,70

PNC por discapacidad y vejez: $258.720,62

PNC con bono: $328.720,62

Pensión para madres de siete hijos: $369.600,88

Con bono: $439.600,88

Estos montos reflejan el impacto del nuevo esquema de movilidad que rige desde el año pasado.

Asignaciones familiares y AUH también suben en marzo

El aumento del 2,9% también impactará en las asignaciones familiares.

Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a tener los siguientes valores:

AUH total: $132.814

Monto mensual que se cobra (80%): $106.251,20

El 20% restante se retiene y se paga cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto ascenderá a $432.461.

Complementos y beneficios adicionales

Además de las asignaciones principales, algunos titulares reciben complementos adicionales.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta tres años o personas gestantes.

A partir de marzo, este beneficio será de $50.094 y se acredita automáticamente junto con la asignación mensual.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar continuará sin cambios durante marzo, manteniendo los valores vigentes.