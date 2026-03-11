Jubilación máxima de ANSES: el monto que se cobrará en marzo tras el nuevo aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo valor de la jubilación máxima para marzo de 2026 tras aplicar el aumento por movilidad.
El Gobierno nacional confirmó el nuevo esquema de actualización de haberes que comenzará a aplicarse en marzo de 2026 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento será del 2,9%, en línea con el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que toma como referencia la inflación registrada dos meses atrás.
Dentro de este esquema de actualización, uno de los datos que más llamó la atención es cuánto pasará a cobrar la jubilación máxima, es decir, el haber que perciben quienes realizaron mayores aportes durante su vida laboral.
Con la suba confirmada para marzo, el haber jubilatorio máximo ascenderá a $2.487.063,95, consolidándose como el ingreso previsional más alto dentro del sistema.
Cuánto cobra la jubilación máxima en marzo de 2026
A partir de la actualización del 2,9%, los montos del sistema previsional administrado por ANSES quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.600,88
Jubilación mínima con bono: $439.600,88
Jubilación máxima: $2.487.063,95
A diferencia de los jubilados que perciben haberes más bajos, quienes cobran la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado exclusivamente a los sectores de menores ingresos.
Esto significa que el monto de $2,48 millones aproximadamente representa el ingreso final sin adicionales dentro del sistema previsional.
Qué jubilados pueden cobrar el haber máximo
La jubilación máxima está reservada para personas que durante su vida laboral realizaron aportes elevados y de manera sostenida durante décadas.
En general, este grupo incluye a:
Trabajadores con salarios altos registrados durante muchos años
Personas con largas trayectorias laborales en relación de dependencia
Profesionales o directivos con aportes cercanos al tope permitido por ley
El sistema previsional argentino establece límites tanto para los aportes como para el cálculo del haber, por lo que incluso quienes tuvieron ingresos muy altos terminan cobrando dentro de un rango máximo definido.
Cómo funciona el aumento por inflación en las jubilaciones
Desde 2024, el Gobierno implementó un nuevo mecanismo de actualización para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El sistema actual se basa en ajustes mensuales vinculados a la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Esto implica:
Aumentos todos los meses
Ajustes automáticos según la inflación
Eliminación de la antigua fórmula de movilidad trimestral
En el caso de marzo de 2026, el incremento del 2,9% corresponde a la inflación registrada en enero.
Según el Gobierno, este mecanismo busca evitar que los haberes previsionales queden atrasados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de cómo evolucione la inflación mes a mes.
Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados
Además del aumento por movilidad, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para marzo.
Este refuerzo está destinado a:
Jubilados que cobran la jubilación mínima
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
Madres de siete hijos que reciben pensión
Quienes perciben haberes superiores al mínimo pueden recibir un monto proporcional, aunque el bono se reduce progresivamente hasta desaparecer en los ingresos más altos.
Por ese motivo, los jubilados que cobran el haber máximo quedan fuera del refuerzo.
Otros haberes del sistema previsional en marzo
Con el aumento del 2,9%, otros beneficios del sistema administrado por ANSES también tendrán nuevos valores.
Entre ellos se encuentran:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
PUAM con bono: $365.680,70
PNC por discapacidad y vejez: $258.720,62
PNC con bono: $328.720,62
Pensión para madres de siete hijos: $369.600,88
Con bono: $439.600,88
Estos montos reflejan el impacto del nuevo esquema de movilidad que rige desde el año pasado.
Asignaciones familiares y AUH también suben en marzo
El aumento del 2,9% también impactará en las asignaciones familiares.
Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a tener los siguientes valores:
AUH total: $132.814
Monto mensual que se cobra (80%): $106.251,20
El 20% restante se retiene y se paga cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto ascenderá a $432.461.
Complementos y beneficios adicionales
Además de las asignaciones principales, algunos titulares reciben complementos adicionales.
Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta tres años o personas gestantes.
A partir de marzo, este beneficio será de $50.094 y se acredita automáticamente junto con la asignación mensual.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar continuará sin cambios durante marzo, manteniendo los valores vigentes.