ANSES y la AUE automática: el requisito de salud que habilita el cobro

Cuando una persona gestante se inscribe en este programa y realiza los controles médicos correspondientes, los datos quedan registrados en el sistema sanitario. Esa información se comparte luego con ANSES, que verifica si se cumplen las demás condiciones necesarias para acceder a la prestación.

Si todo está en regla, el organismo previsional activa el pago de la AUE sin necesidad de que la beneficiaria realice el trámite por su cuenta.

Este mecanismo fue implementado para reducir trámites burocráticos y evitar demoras, especialmente en casos donde las personas no tienen acceso cercano a oficinas de atención o desconocen cómo iniciar la gestión.

En otras palabras, si los controles médicos están registrados correctamente y los requisitos se cumplen, la asignación comienza a pagarse de forma automática.

Qué es el Programa Sumar

El Programa Sumar es una política sanitaria que depende del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito a controles médicos, estudios y distintas prestaciones de salud para personas que no cuentan con cobertura médica.

Durante el embarazo, el programa promueve la realización de controles periódicos, estudios y seguimiento médico para proteger tanto la salud de la persona gestante como la del bebé.

En este contexto, la inscripción al programa no solo asegura la atención médica sino que también funciona como un puente administrativo que permite activar el pago de la AUE.

El procedimiento funciona de la siguiente manera:

La persona gestante se inscribe en el Programa Sumar en un centro de salud.

Realiza los controles médicos obligatorios durante el embarazo.

El sistema de salud registra esa información.

ANSES recibe los datos y verifica que se cumplan los requisitos del beneficio.

Si todo está correcto, se habilita el pago automático de la asignación.

Este cruce de información entre el sistema sanitario y el organismo previsional permite acelerar el proceso y evitar trámites presenciales innecesarios.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas gestantes que se encuentran en determinadas situaciones laborales o económicas.

Entre los grupos que pueden acceder al beneficio se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Titulares del monotributo social.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

El objetivo de esta prestación es brindar un acompañamiento económico durante el embarazo a quienes no cuentan con empleo formal o ingresos estables.

De esta manera, el Estado busca garantizar un ingreso mínimo durante la gestación, bajo un esquema de protección similar al que brinda la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Requisitos para acceder a la AUE

Para cobrar esta asignación es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES.

Los requisitos principales son:

Tener al menos 12 semanas de embarazo al momento de solicitar el beneficio.

Ser argentina o naturalizada con DNI. Las personas extranjeras deben acreditar un mínimo de tres años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos correspondientes.

No contar con obra social, con algunas excepciones.

Tener regularizada la situación de embarazos anteriores.

En relación con la cobertura médica, existen algunos casos en los que se puede acceder al beneficio incluso teniendo obra social. Entre ellos se encuentran:

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Personas desempleadas que mantienen cobertura médica durante los tres meses posteriores a la finalización del trabajo.

Además, es necesario que los embarazos anteriores estén correctamente registrados en el sistema, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo.

Cumplir con todos estos requisitos es fundamental para que ANSES habilite el pago de la asignación sin demoras.

Cuándo se empieza a cobrar la asignación

La Asignación por Embarazo se paga a partir de la semana 12 de gestación y se cobra mensualmente hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo.

El esquema de pago funciona de manera similar al de la AUH. ANSES deposita el 80% del monto todos los meses y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles médicos correspondientes.

Ese porcentaje retenido se libera cuando se presentan los formularios de salud que certifican el seguimiento médico durante el embarazo.

Este sistema busca incentivar la realización de controles médicos periódicos y fortalecer el cuidado de la salud durante la gestación.

Qué hacer si la asignación no se activa automáticamente

Aunque el sistema está diseñado para habilitar el beneficio de forma automática, en algunos casos el pago de la AUE puede no activarse de inmediato.

Esto suele ocurrir cuando:

La inscripción al Programa Sumar aún no fue informada a ANSES.

Los datos personales o familiares no están actualizados en el sistema.

Falta registrar algún control médico obligatorio.

En estos casos, la persona gestante puede iniciar el trámite de forma presencial.

La gestión se realiza solicitando turno previo en una oficina de ANSES, donde el organismo revisa la documentación y verifica que se cumplan todas las condiciones necesarias para habilitar el beneficio.

Esta alternativa suele aplicarse especialmente en situaciones que involucran a monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares o personas desempleadas que mantienen cobertura médica tras perder su empleo.