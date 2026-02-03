Milei y la confirmación más esperada para jubilados en febrero 2026

Desde el organismo remarcaron que el bono no se integra al haber mensual, sino que se liquida como un concepto adicional, lo que implica que no es remunerativo ni impacta en otros cálculos previsionales.

La medida busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en especial aquellos que cobran la mínima.

Calendario de pago para jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de febrero : DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero : DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero : DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero : DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero : DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero : DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Lunes 23 de febrero : DNI terminados en 0 y 1

Martes 24 de febrero : DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 25 de febrero : DNI terminados en 4 y 5

Jueves 26 de febrero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

El cronograma está diseñado para evitar aglomeraciones en bancos y garantizar un flujo ordenado de pagos a lo largo de las semanas.

Pensiones No Contributivas: montos actualizados y bono confirmado

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizaron un 2,85% y reciben el bono de $70.000 en los casos correspondientes.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por vejez y discapacidad : $321.478,04 (con bono incluido)

Madres de siete hijos : $429.254,35

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (con bono incluido)

La actualización impacta directamente en uno de los sectores más sensibles del sistema de seguridad social, compuesto por personas en situación de vulnerabilidad.

Calendario de pago de PNC

Lunes 9 de febrero : DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de febrero : DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de febrero : DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de febrero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Además, los beneficiarios de PNC por discapacidad cobrarán SUAF el 9 de febrero, sin importar la terminación del DNI.

AUH y Asignaciones Familiares: nuevos valores en febrero

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también experimentó una actualización y pasó a $129.096. No obstante, el pago directo que reciben las familias es de $103.276,80, debido a la retención del 20% que se liquida anualmente tras la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el monto total asciende a $420.354, con un pago directo de $336.283,20.

En cuanto al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos dependen del ingreso familiar. En el primer rango:

Asignación por hijo : $64.554

Hijo con discapacidad: $210.186

Estos valores reflejan la aplicación automática de la movilidad y buscan acompañar la evolución de precios.

Calendario de AUH y SUAF en febrero 2026

Lunes 9 de febrero : DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero : DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero : DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero : DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero : DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero : DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero : DNI terminados en 6

Viernes 20 de febrero : DNI terminados en 7

Lunes 23 de febrero : DNI terminados en 8

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9

Asignación por embarazo, prenatal y maternidad

Asignación por embarazo

10 de febrero: DNI 0

11 de febrero: DNI 1

12 de febrero: DNI 2

13 de febrero: DNI 3

18 de febrero: DNI 4

19 de febrero: DNI 5

20 de febrero: DNI 6

23 de febrero: DNI 7

24 de febrero: DNI 8

25 de febrero: DNI 9

Prenatal y maternidad

11 de febrero: DNI 0 y 1

12 de febrero: DNI 2 y 3

13 de febrero: DNI 4 y 5

18 de febrero: DNI 6 y 7

19 de febrero: DNI 8 y 9

La asignación por maternidad se paga el 11 de febrero, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único: nuevos montos

Las prestaciones de pago único también fueron actualizadas:

Nacimiento : $75.246

Adopción : $449.888

Matrimonio: $112.668

Fechas de cobro

Primera quincena : del 10 de febrero al 12 de marzo

Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

Fondo de desempleo: calendario confirmado

El fondo de desempleo, correspondiente a montos de enero, se abonará según el siguiente cronograma:

24 de febrero: DNI 0 y 1

25 de febrero: DNI 2 y 3

26 de febrero: DNI 4 y 5

27 de febrero: DNI 6 y 7

2 de marzo: DNI 8 y 9

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Desde el 9 de febrero, los beneficiarios podrán consultar su liquidación a través de la plataforma digital Mi ANSES. Para acceder, deberán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el sistema se detalla:

El monto exacto a cobrar

La fecha de pago

Los descuentos aplicados

La acreditación del bono, si corresponde

El organismo recomienda verificar la información antes de concurrir a la entidad bancaria para evitar confusiones.