Tarjeta Alimentar en febrero: ANSES confirmó cuánto se cobra y quiénes acceden al refuerzo

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

Según informó ANSES, los importes que se acreditarán durante febrero son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios respecto a los últimos meses. A diferencia de la AUH, que en febrero recibió un aumento del 2,8% por inflación, la Tarjeta Alimentar no se actualizó, ya que no forma parte del esquema automático de movilidad.

Por qué no aumentó la Tarjeta Alimentar en febrero

ANSES aclaró que la Tarjeta Alimentar no está atada al índice de movilidad previsional, por lo que sus montos no se ajustan de manera mensual o trimestral. Las actualizaciones dependen de decisiones administrativas del Gobierno nacional, que evalúa la evolución de la canasta básica y el contexto fiscal.

Por este motivo, aunque la AUH tuvo un incremento en febrero, los valores de la Tarjeta Alimentar permanecen congelados por el momento.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga de manera automática a los siguientes grupos, siempre que cumplan con los requisitos vigentes y tengan la información familiar actualizada en ANSES:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más.

En todos los casos, el monto se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal y no exige gestiones adicionales.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en febrero

La Tarjeta Alimentar se paga junto con la AUH y la AUE, respetando el calendario oficial de ANSES según la terminación del DNI del titular. No existe una fecha separada ni un cronograma exclusivo para este beneficio.

Por este motivo, quienes ya cobran la asignación principal verán reflejado el monto de la Tarjeta Alimentar el mismo día, en un solo depósito.

Cómo saber si corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar

Para verificar si el beneficio está asignado correctamente, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema se puede consultar:

Las prestaciones activas.

El monto a cobrar en febrero.

La fecha exacta de acreditación.

En caso de no figurar el beneficio, es fundamental revisar y actualizar los datos familiares, especialmente los vinculados a hijos, embarazo o discapacidad.