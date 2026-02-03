Confirmado por ANSES: el bono de $345.000 que se cobra en febrero si cumplís estos requisitos

Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $345.000 en febrero de 2026

Para acceder a este beneficio, es indispensable cumplir con determinados requisitos vinculados al historial laboral previo al despido. ANSES distingue entre dos grandes grupos:

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada

Deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero al menos 90 días durante el último año previo a la finalización del empleo.

En todos los casos, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Superado ese plazo, se pierde el derecho a cobrar la prestación.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en febrero

El monto de la Prestación por Desempleo está directamente vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero de 2026 alcanzó los $346.800, luego de los aumentos definidos por el Gobierno nacional mediante la Resolución 9/2025.

De acuerdo con la normativa vigente:

El beneficio no puede ser inferior al 50% del SMVM , es decir $173.400 .

Tampoco puede superar el 100% del salario mínimo, que equivale a $346.800.

El valor final que cobra cada beneficiario se calcula tomando el 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses previos al despido. Ese resultado se compara con los topes establecidos y se ajusta en consecuencia.

Por este motivo, en los casos de trabajadores con salarios más altos, la prestación puede alcanzar el tope máximo cercano a los $345.000, cifra que despertó interés entre quienes atraviesan una situación de desempleo.

ANSES_calendario

Cuántos meses se cobra la Prestación por Desempleo

La duración del beneficio no es igual para todos los casos. ANSES paga la Prestación por Desempleo durante un período que puede ir de dos a doce meses, según la cantidad de tiempo que el trabajador haya estado empleado con aportes.

Además, existe una extensión especial para personas mayores de 45 años, quienes pueden acceder a un cobro de hasta 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección de un grupo etario que suele enfrentar mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES

El trámite para acceder al bono por desempleo puede realizarse de dos maneras:

De forma presencial , solicitando un turno previo en una oficina de ANSES.

De manera virtual, a través del servicio de Atención Virtual, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

En ambos casos, el organismo evaluará la documentación presentada antes de aprobar el beneficio.

Documentación necesaria para cobrar el bono de ANSES

Para iniciar el trámite, el trabajador debe presentar:

DNI original y copia .

Documentación que acredite la situación de desempleo , según el motivo de la desvinculación laboral:

Despido sin justa causa

Telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador

Nota del síndico certificando la disolución del contrato, sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, telegrama notificando el cese o ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Renuncia del trabajador con justa causa

Telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de contrato a plazo fijo

Copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento del empleador unipersonal

Copia certificada del acta o partida de defunción.

Problemas de salud al momento del cese laboral

Certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a la condición de salud del solicitante.