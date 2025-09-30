¡Escándalo! El ex de Zoe Bogach afirmó que Mauro Icardi intentó conquistarla estando con la China Suárez

Como si eso fuera poco, también incluyó a Rosina Beltrán en los supuestos engaños de Zoe, tildándola de cómplice: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

Tras ello, Manuel Ibero se refirió a Mauro Icardi y describió un hipotético acercamiento del futbolista a Zoe estando ya de novio oficialmente con la ex Casi Ángeles. “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”, sentenció picante. ¿Será?

Zoe Bogach y Manuel Ibero

Por qué se separó la ex GRan Hermano Zoe Bogach de su novio Manuel Ibero

Tras confirmar su ruptura con Manuel Ibero, Zoe Bogach, exintegrante de Gran Hermano, decidió dar un paso más y hacer públicos los comprometedores chats que recibió de distintas personas, donde se expondría el comportamiento de su expareja.

La joven recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para difundir una serie de capturas que evidencian, según ella, las reiteradas actitudes de infidelidad por parte de Ibero. Cada publicación estuvo acompañada por frases de la propia Zoe, que dejaron ver claramente su enojo y decepción.

“Desde el día uno que nos pusimos de novios me metía los cuernos, todavía no caigo”, expresó al abrir la catarata de pruebas que poco a poco fue compartiendo en la red social.

En uno de los mensajes replicados, Zoe destacó una conversación donde una usuaria recordaba: “Me acuerdo que el novio de esta Zoe... igual, si la cagó, con qué cara, digamos. Está bien que la piba es media tonti, pero bueno”. Ante esto, la influencer sumó otro descargo: “Y te querés justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga. Chau”.

Otro testimonio relataba cómo Ibero intentaba acercarse a mujeres a través de las redes: “Boluda, antes de que nosotras nos vayamos a Punta del Este juntas, tu novio me había empezado a seguir en Instagram… yo sabía perfectamente que era tu novio. Al tiempo me dejó de seguir y volvió a seguir”.

Chat Zoe 2

En tanto, una tercera persona aseguró: “Hermana, salí de ahí y no vuelvas. A mí, en 2023, cuando estabas en la casa, me escribía… el flaco literalmente me proponía juntarnos a ver Gran Hermano y fue lo más patético que vi. Obvio que no fui”.

Chat Zoe 3

Con cada publicación, Zoe sumaba ironía y reproches. “Vamos batiendo récord. Este fue de regalito adelanto de primer aniversario”, escribió junto a nuevas capturas donde se veía a Ibero mostrando interés en otra chica.

Los mensajes continuaron acumulándose. Una usuaria le advertía: “¿Qué onda, Zoe, todo bien? No le creas nada. En 2023, cuando estabas con él, me decía que no tenía novia”. Otra agregó: “Antes de que entraras en la casa, me decía que no estaba de novio. Él ya subía historias con vos y me decía que de novio no estaba. Un pibe nefasto”.

Chat Zoe 4

Finalmente, Bogach subrayó que los chats más llamativos corresponden a 2023, año en el que Ibero aseguraba, ante distintas personas, que no estaba en pareja, contradiciendo la relación que mantenía con ella.