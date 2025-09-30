A24.com

TREMENDO

¡Escándalo! El ex de Zoe Bogach afirmó que Mauro Icardi intentó conquistarla estando con la China Suárez

Manuel Ibero aseguró que la ex Gran Hermano le fue infiel, y en su afán por exponer a Zoe Bogach también contó que Mauro Icardi la contactó vía redes así como también expuso a otro futbolista intentó conquistarla.

30 sept 2025, 11:11
Después de dos años de noviazgo, con su estadía en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) incluida, hace unos días Zoe Bogach anunció su separación de Manuel Ibero en medio de un escándalo de proporciones. La rubia acusó a su ahora expareja de haberle sido infiel y desde sus redes sociales expuso supuestas conversaciones del muchacho con diferentes mujeres a las que habría intentado conquistar argumentando que la suya era una relación abierta.

Como era de suponer, Manuel no se quedó callado y de inmediato salió a responder contraatacando con versiones igualmente polémicas. Lo cierto es que afirmó que Zoe no sólo lo engañó con varios hombres, sino que incluso coqueteó con Mauro Icardi cuando el delantero del Galatasaray ya estaba de novio con Eugenia China Suárez, y hasta con el integrante de la Selección argentina Leandro Paredes, casado con Camila Galante y recientemente vinculado a Evangelina Anderson.

“De Icardi también tengo cosas para contar”, disparó el ex de Zoe en un vivo de TikTok, si bien primero se ocupó de Paredes. “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”, disparó molesto mientras respondía consultas de los usuarios.

Como si eso fuera poco, también incluyó a Rosina Beltrán en los supuestos engaños de Zoe, tildándola de cómplice: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

Tras ello, Manuel Ibero se refirió a Mauro Icardi y describió un hipotético acercamiento del futbolista a Zoe estando ya de novio oficialmente con la ex Casi Ángeles. “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”, sentenció picante. ¿Será?

Zoe Bogach y Manuel Ibero

Por qué se separó la ex GRan Hermano Zoe Bogach de su novio Manuel Ibero

Tras confirmar su ruptura con Manuel Ibero, Zoe Bogach, exintegrante de Gran Hermano, decidió dar un paso más y hacer públicos los comprometedores chats que recibió de distintas personas, donde se expondría el comportamiento de su expareja.

La joven recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para difundir una serie de capturas que evidencian, según ella, las reiteradas actitudes de infidelidad por parte de Ibero. Cada publicación estuvo acompañada por frases de la propia Zoe, que dejaron ver claramente su enojo y decepción.

“Desde el día uno que nos pusimos de novios me metía los cuernos, todavía no caigo”, expresó al abrir la catarata de pruebas que poco a poco fue compartiendo en la red social.

En uno de los mensajes replicados, Zoe destacó una conversación donde una usuaria recordaba: “Me acuerdo que el novio de esta Zoe... igual, si la cagó, con qué cara, digamos. Está bien que la piba es media tonti, pero bueno”. Ante esto, la influencer sumó otro descargo: “Y te querés justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga. Chau”.

Otro testimonio relataba cómo Ibero intentaba acercarse a mujeres a través de las redes: “Boluda, antes de que nosotras nos vayamos a Punta del Este juntas, tu novio me había empezado a seguir en Instagram… yo sabía perfectamente que era tu novio. Al tiempo me dejó de seguir y volvió a seguir”.

Chat Zoe 2

En tanto, una tercera persona aseguró: “Hermana, salí de ahí y no vuelvas. A mí, en 2023, cuando estabas en la casa, me escribía… el flaco literalmente me proponía juntarnos a ver Gran Hermano y fue lo más patético que vi. Obvio que no fui”.

Chat Zoe 3

Con cada publicación, Zoe sumaba ironía y reproches. “Vamos batiendo récord. Este fue de regalito adelanto de primer aniversario”, escribió junto a nuevas capturas donde se veía a Ibero mostrando interés en otra chica.

Los mensajes continuaron acumulándose. Una usuaria le advertía: “¿Qué onda, Zoe, todo bien? No le creas nada. En 2023, cuando estabas con él, me decía que no tenía novia”. Otra agregó: “Antes de que entraras en la casa, me decía que no estaba de novio. Él ya subía historias con vos y me decía que de novio no estaba. Un pibe nefasto”.

Chat Zoe 4

Finalmente, Bogach subrayó que los chats más llamativos corresponden a 2023, año en el que Ibero aseguraba, ante distintas personas, que no estaba en pareja, contradiciendo la relación que mantenía con ella.

Chat Zoe 5

     

 

