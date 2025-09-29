Nuevo crédito de $2.000.000 para ANSES: se tramita 100% online y se cobra en el acto

Banco Provincia y Cuenta DNI: hasta $1.000.000 desde el celular

Por su parte, el Banco Provincia ofrece préstamos de hasta $1.000.000 que se gestionan desde la aplicación Cuenta DNI, la billetera digital más usada del país.

La gran ventaja es que la acreditación es inmediata: una vez aprobado, el dinero impacta en la cuenta en el mismo día, lo que lo convierte en la opción más rápida del mercado.

Monto máximo: $1.000.000.

Aprobación: en minutos, sin papeles.

Plazo: hasta 48 meses.

Acceso: ANSES, jubilados y pensionados.

Requisito: validación de identidad en la app y CBU propia.

Además, Provincia viene aplicando una tasa subsidiada para algunos tramos, lo que permite que las cuotas sean más bajas en comparación con otras entidades.

Fintech y microcréditos: opciones más chicas pero accesibles

Más allá de los bancos públicos, también existen fintech y plataformas digitales autorizadas por el BCRA que ofrecen microcréditos de entre $50.000 y $300.000.

Aunque los montos son más bajos, tienen la ventaja de la flexibilidad: se piden con el DNI digitalizado, una selfie de validación facial y la CBU. En muchos casos, se aprueban en menos de 5 minutos.

Estos préstamos se usan principalmente para cubrir gastos urgentes, como alimentos, medicamentos, arreglos en el hogar o deudas chicas.

creditos-nacionjpg

Requisitos para acceder a los créditos

Aunque cada banco define sus condiciones, los requisitos generales son bastante similares:

Tener entre 18 y 75 años .

Ser titular de una prestación compatible.

Contar con CBU activa a nombre del solicitante .

Presentar DNI digitalizado .

No figurar con deudas impagas en el sistema financiero ( Veraz ).

Tener la app oficial del banco descargada y validada (BNA+ o Cuenta DNI).

Paso a paso: cómo pedir un crédito desde el celular

El trámite fue simplificado al máximo para que pueda hacerse desde cualquier lugar del país. En general, los pasos son:

Descargar la app del banco (BNA+ o Cuenta DNI).

Validar identidad: se escanea el DNI y se toma una selfie.

Ingresar a la sección “Préstamos” .

Seleccionar el monto y plazo de devolución .

Usar el simulador para calcular la cuota mensual.

Aceptar términos y condiciones.

Esperar la acreditación en la CBU (en menos de 24 horas).

Qué pasa si no tengo historial crediticio

Una de las grandes novedades es que no se exige historial financiero previo.

Los bancos aplican lo que llaman “evaluación alternativa”, analizando los movimientos de la cuenta bancaria (por ejemplo, si todos los meses ingresa un monto determinado)

Esto abre la posibilidad de acceder a montos importantes incluso para quienes nunca tuvieron tarjeta de crédito ni cuenta bancaria activa.

¿Conviene sacar estos créditos?

La respuesta depende de cada situación. Para muchos hogares, el acceso inmediato a $200.000, $500.000 o $1.000.000 es la única manera de cubrir gastos urgentes en un contexto inflacionario.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que: