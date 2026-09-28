Oficial: la confirmación de Pettovello y Milei que alivia a los jubilados

Además, el ahorro puede ser mayor en determinados casos porque algunos bancos agregan sus propias promociones a los descuentos del programa. De esta manera, el porcentaje final de ahorro depende tanto del supermercado elegido como de la entidad financiera en la que se percibe el haber.

Qué supermercados ofrecen descuentos a jubilados de ANSES

Dentro de la lista de comercios que participan del programa aparecen algunas de las principales cadenas de supermercados del país. Sin embargo, no todas aplican exactamente las mismas condiciones, por lo que es importante revisar el porcentaje de descuento, los topes y las categorías incluidas antes de realizar una compra.

Entre las alternativas se encuentran Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo las compras de carne. A esto se agrega un beneficio del 20% en productos de perfumería y limpieza.

Una particularidad de estas promociones es que, de acuerdo con las condiciones señaladas para estos comercios, no existe un tope de compra para aplicar el descuento.

También participan otras cadenas con un descuento general del 10%. Es el caso de Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, que contemplan ese porcentaje en todos los rubros y sin un límite de compra establecido para el beneficio.

Por otro lado, existen supermercados que ofrecen porcentajes diferentes. Josimar y Toledo llegan al 15% de descuento, también sin tope de compra según las condiciones informadas.

La diferencia entre cada comercio resulta importante porque no existe una única modalidad para toda la red. Mientras algunos beneficios se aplican sin límite de monto, otros establecen topes por operación o por período.

Carrefour, Changomas y Día tienen topes diferentes

Los jubilados y pensionados que utilicen el programa también pueden encontrar beneficios en cadenas que establecen límites específicos para el reintegro.

En Carrefour, por ejemplo, el descuento del 10% contempla un tope de $35.000.

En Changomas, la promoción tiene una estructura diferente: se establece un límite de $1000 por transacción y, además, un máximo de $15.000 mensuales.

En el caso de Día, el reintegro puede alcanzar los $2000 por transacción.

Para el resto de los comercios adheridos al programa, el descuento general informado es del 10%, con un tope de $1000 por transacción bajo la modalidad de reintegro.

Por eso, antes de concentrar todas las compras en un mismo comercio, resulta conveniente analizar las condiciones particulares. El porcentaje de descuento no es el único dato que determina cuánto dinero puede ahorrar un jubilado: también influyen los topes establecidos y la modalidad de devolución.

Jubilados ANSES: algunos descuentos pueden combinarse con otras promociones

Otro aspecto que deben tener en cuenta los beneficiarios es la posibilidad de acumular o no las promociones.

Las condiciones no son iguales en todos los supermercados. Algunas de las promociones de Beneficios Capital Humano no pueden combinarse con otras ofertas vigentes en el comercio, mientras que en determinados casos sí pueden coexistir con beneficios adicionales.

Esto significa que, antes de pagar, conviene verificar las condiciones de la promoción específica. Una oferta que parece más conveniente por su porcentaje puede terminar siendo menos beneficiosa si tiene un límite de reintegro bajo o si impide utilizar otra promoción.

La recomendación práctica es comparar porcentaje, tope, medio de pago, día de la semana y posibilidad de acumulación.

Los bancos pueden sumar un ahorro adicional

El beneficio no termina necesariamente en el descuento otorgado por el programa. Algunos bancos ofrecen promociones adicionales para sus clientes, especialmente para quienes reciben allí sus haberes previsionales.

Uno de los casos es el Banco Nación, que contempla un 5% adicional en diferentes supermercados.

La promoción alcanza a establecimientos como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, entre otros incluidos en las condiciones correspondientes.

Para acceder al beneficio se debe utilizar débito o crédito mediante BNA+ MODO, según las condiciones vigentes de la promoción. El reintegro adicional tiene un tope mensual de $20.000.

De esta manera, una persona que cobra su jubilación en Banco Nación puede encontrar una alternativa para complementar el descuento general del programa con el beneficio propio de la entidad.

Banco Galicia ofrece hasta 25% y cuotas sin interés

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de Banco Galicia también pueden acceder a una promoción adicional.

En este caso, el beneficio puede alcanzar hasta el 25% de ahorro, junto con la posibilidad de acceder a hasta tres cuotas sin interés, dependiendo de las condiciones de la compra y del medio de pago.

La promoción se encuentra vinculada a operaciones realizadas con débito o crédito mediante MODO desde la aplicación del banco.

El beneficio cuenta con un tope mensual de $20.000, por lo que nuevamente resulta fundamental tener en cuenta el límite antes de planificar una compra importante.

Para quienes suelen realizar compras periódicas en supermercados adheridos, conocer el tope puede ayudar a distribuir las operaciones durante el mes y aprovechar mejor las promociones disponibles.

Supervielle suma descuentos en supermercados y farmacias

Otro de los bancos que contempla beneficios adicionales es Banco Supervielle.

En supermercados, la promoción llega al 20% de descuento los días martes en establecimientos como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

En este caso, los topes varían según la modalidad de pago. Para las operaciones realizadas con débito, el límite informado es de $25.000, mientras que mediante QR el tope alcanza los $15.000.

Pero el beneficio de la entidad no se limita a los supermercados.

También contempla un descuento de hasta 50% en farmacias adheridas y un 10% en combustibles, de acuerdo con las condiciones de las promociones correspondientes.

Para un jubilado que concentra distintos gastos mensuales, estos beneficios pueden resultar relevantes porque permiten utilizar el mismo esquema de promociones en categorías diferentes.

Banco Provincia también tiene un beneficio adicional

Los clientes de Banco Provincia pueden utilizar Cuenta DNI para acceder a promociones adicionales en determinadas cadenas.

El beneficio contempla un 5% adicional en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

En este caso, el límite establecido es de $5000 semanales por persona.

La diferencia entre los topes mensuales y semanales es otro punto que conviene observar. Mientras algunas entidades permiten concentrar el beneficio durante todo el mes, otras establecen un límite que se renueva cada semana.

Por eso, el ahorro final dependerá no solamente del supermercado sino también de cómo y cuándo se realizan las compras.

Una alternativa adicional: las cuentas remuneradas

Además de las promociones en comercios, existe otra posibilidad que puede resultar de interés para quienes cobran una jubilación o pensión mediante una cuenta bancaria.

Se trata de las cuentas remuneradas, que permiten obtener un rendimiento sobre el dinero que permanece depositado.

La lógica es diferente a la de un descuento en supermercado: en lugar de reducir directamente el precio de una compra, la persona puede obtener un rendimiento sobre los fondos disponibles en su cuenta, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por la entidad.

Sin embargo, las tasas y condiciones no son iguales entre los bancos y pueden modificarse. Por esa razón, antes de elegir esta alternativa es necesario consultar la información actualizada proporcionada por la entidad financiera correspondiente.

También es importante distinguir entre una promoción comercial y el rendimiento de una cuenta: son mecanismos diferentes y deben evaluarse según las necesidades y condiciones particulares de cada persona.

Cómo pueden acceder los jubilados al beneficio de ANSES

Una de las principales ventajas del programa es que no requiere realizar un trámite de inscripción específico.

El jubilado o pensionado debe utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde recibe su haber y realizar la compra en un comercio adherido que tenga vigente la promoción.

A partir de allí, el descuento o reintegro se aplica de acuerdo con las condiciones establecidas para ese comercio.

Esto significa que no hace falta completar un formulario adicional ni gestionar una credencial especial para acceder al beneficio general.

De todos modos, existe una recomendación importante: consultar las condiciones antes de pagar.

El motivo es que pueden existir diferencias en los días en los que se aplica una promoción, el porcentaje correspondiente, el monto máximo de devolución, el medio de pago requerido y la posibilidad de combinar el beneficio con otras ofertas.

Qué conviene revisar antes de hacer una compra

Para aprovechar mejor los beneficios disponibles, los jubilados pueden tener en cuenta algunos datos antes de dirigirse al supermercado.

En primer lugar, es necesario comprobar que el comercio continúe adherido al programa y que la promoción esté vigente.

Después, conviene revisar el porcentaje de descuento y determinar si existe un tope. Un 10% sin límite de compra, por ejemplo, funciona de manera diferente a un 10% con un reintegro máximo por operación.

También es importante verificar si el beneficio se aplica mediante débito, crédito, QR o una aplicación bancaria determinada.

El día de la compra también puede ser determinante. Algunas promociones bancarias, como la de Supervielle, tienen días específicos de aplicación.

Por último, hay que prestar atención a la posibilidad de acumular promociones. No todos los descuentos pueden utilizarse junto con otras ofertas de la cadena.

El dato clave para los jubilados

El programa Beneficios Capital Humano ofrece una alternativa para reducir el gasto cotidiano de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros en una extensa red de comercios.

La propuesta incluye más de 7000 comercios y más de 12.000 puntos de venta, además de promociones específicas en supermercados de alcance nacional.

Entre los descuentos disponibles aparecen beneficios del 10%, 15%, 20% y hasta 25%, aunque cada porcentaje responde a condiciones diferentes. En algunos casos existen topes, mientras que otros comercios contemplan el descuento sin límite de compra.

A esto se pueden sumar las promociones propias de bancos como Banco Nación, Galicia, Supervielle y Banco Provincia, que ofrecen porcentajes adicionales, reintegros o condiciones especiales según el medio de pago.

Por eso, para un jubilado o pensionado, conocer previamente las condiciones del supermercado y del banco puede ser tan importante como el porcentaje anunciado. Revisar los topes, elegir el día adecuado y utilizar el medio de pago requerido son factores que pueden modificar considerablemente el ahorro final.

El acceso al beneficio general, además, es sencillo: no requiere una inscripción adicional y se activa al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro del haber en los comercios participantes, siempre de acuerdo con las condiciones vigentes de cada promoción.