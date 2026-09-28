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La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: "Saludos al padre"

Tini Stoessel sorprendió con el color de su pelo en el show con Lali Espósito y muchos fanáticos lo leyeron como una indirecta para su padre, Alejandro Stoessel.

28 sept 2026, 13:19
La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: Saludos al padre

La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: "Saludos al padre"

La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: Saludos al padre

La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: "Saludos al padre"

Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario por primera vez este fin de semana en River y cumplieron el sueño de miles de fanáticos con una presentación inolvidable. Vestidas ambas de novias, interpretaron juntas "Like a Virgin", de Madonna, y "1Amor".

En medio del escándalo económico y familiar que atraviesa, Tini aceptó la propuesta de Lali y llamó la atención con un look renovado: además del atuendo completamente blanco, lució el pelo de color lila. Muchos lo vincularon con un viejo posteo de su padre, Alejandro Stoessel, quien el 1 de junio de 2013 escribió en X: "¿Sabes cómo se dice LALI al revés? LILA, porque es casi Violetta", en pleno auge de la supuesta rivalidad entre ambas artistas.

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Ahora, con el recuerdo de aquel tuit dando vueltas en redes, varios usuarios interpretaron la elección del color como una respuesta al productor y una forma de ironizar sobre aquella vieja cargada.

La emotiva reflexión de Tini Stoessel tras su participación con Lali Espósito

Horas después de su paso por River, Tini Stoessel recopiló algunas de las mejores imágenes de la noche y compartió un mensaje emotivo en Instagram. Para arrancar, citó a Lali Espósito: "Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

Más adelante, escribió: "Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos".

Por último, le agradeció a su colega: "Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre". Y tuvo palabras también para Marilina Bertoldi: "Dios mío, qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas".

     

 

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