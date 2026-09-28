La polémica teoría sobre el cabello de Tini Stoessel en el recital de Lali Espósito: "Saludos al padre"

Más adelante, escribió: "Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos".
Por último, le agradeció a su colega: "Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre". Y tuvo palabras también para Marilina Bertoldi: "Dios mío, qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas".