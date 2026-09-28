Inicio complicado para la semana financiera: el riesgo país alcanzó el nivel más alto del año

A esto se suma la presión sobre las reservas internacionales y las dudas acerca de la capacidad de Argentina para recuperar el acceso sostenido al financiamiento externo. El riesgo país había cerrado el viernes en 609 puntos, después de haber marcado apenas 402 unidades el 10 de julio. En poco más de dos meses, acumuló así una suba superior al 50%.

El mercado mira las reservas y la deuda

Uno de los factores que siguen bajo análisis es el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central. Los operadores también observan el costo de la deuda argentina en dólares y las necesidades de financiamiento previstas para 2027.

En paralelo, el contexto internacional agrega presión. Las tasas de interés estadounidenses y la volatilidad global condicionan a los mercados emergentes, mientras que un eventual aumento del costo de financiamiento externo dificulta una eventual vuelta de la Argentina al mercado internacional.

El movimiento de este lunes profundiza así un escenario financiero más exigente para el Gobierno, con bonos en retroceso, acciones debilitadas y un riesgo país que alcanzó su máximo del año. El riesgo país no llegaba a los 641 puntos desde el pasado 2 de diciembre de 2025.

El riesgo país en el nivel más alto del año

Los números y los temores afloran en la macroeconomía argentina. En este 2026, el riesgo país se estabilizó y comenzó a bajar sistemáticamente, en términos generales, tras la victoria de medio término del gobierno libertario en octubre de 2025. Aunque hubo un movimiento de inercia con este indicador. El 2 de diciembre de 2025, el riesgo país se ubicó en 640 puntos.

Pero luego, la baja se dio casi todos los meses hasta que llegó a perforar un piso que no se lograba desde 2017. El 10 de julio de 2026. En esos momentos, tanto JP Morgan como Moody's mejoraron las previsiones para la Argentina como país pasible de recibir crédito internacional. Todavía en un nivel lejos de ser "investment grade", pero en un sendero que albergaba el optimismo.

Las categorías crediticias para los países

En ese momento, la Argentina subió varios puestos en ese ranking:

Moody’s: de mejor a peor

Aaa — máxima calidad crediticia

— máxima calidad crediticia Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3 ← último escalón de investment grade (abierto al crédito privado internacional si peligro de incumplimiento)

← Ba1

Ba2

Ba3

B1

B2

B3 ← Argentina

← Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C — categoría más baja

Nuestro país se colocó a 6 categorías de ese "piso" y cuando todo hacía pensar al equipo económico que el camino estaba despejado, surgieron los tropiezos.

Así, el riesgo país, primero lentamente y luego con más fuerza, se alejó del piso de los 402, llegó a los 500 y se aceleró al punto de "subir" 60 puntos en un día la semana pasada. Aunque podría parecer contradictorio porque Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, sostuvo en entrevista con Bloomberg Línea que el país podría alcanzar esa calificación durante el próximo mandato presidencial si hay continuidad política. "Creo que si gana Milei en 2027, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade", pronosticó.

Pero este lunes, su banco, JP Morgan, enfrió las perspectivas para el país. De un crecimiento esperado del 2,7% lo bajó al 1,5%. Peor todavía, el informe habla de una "recesión técnica" de la economía.

Y sin duda, eso repercutió en el riesgo país que elabora, justamente, ese banco. En América Latina, son pocos los países con el grado de inversión requerido: Colombia, México, Panamá y Paraguay, están en el límite (Baa3). Perú y Uruguay están en la categoría 10 con Baa1. Solo Chile está a la vanguardia en la región. Tercero en la escala con A2.

Como en el juego de la Oca, la Argentina retrocedió a diciembre del año pasado.