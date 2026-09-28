El bono que todos los jubilados estaban esperando

Bono de ANSES de octubre: qué dice el decreto oficial

La medida fue formalizada a través del Decreto 1108/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial este lunes 28. El texto dispone el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional por un monto máximo de $70.000, correspondiente al mensual de octubre.

Según la normativa, el refuerzo se liquidará por titular y alcanzará a los beneficiarios que tengan una prestación previsional vigente durante el mes en que se efectúe el pago.

El alcance incluye a titulares de prestaciones contributivas administradas por ANSES cuya movilidad se encuentre alcanzada por la normativa previsional vigente. También incorpora a quienes reciben la PUAM, las Pensiones No Contributivas y otras pensiones cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Otro punto establecido en el decreto es que el adicional no tendrá descuentos y tampoco será computado para ningún otro concepto. Es decir, se trata de una suma extraordinaria que se incorpora al pago mensual sin modificar la naturaleza del haber previsional.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, particularmente entre los adultos mayores que perciben los ingresos más bajos. El decreto vincula la medida con los efectos de la evolución de los precios y con la situación de los haberes de menores ingresos.

Además, la norma recuerda que desde 2024 la movilidad previsional se actualiza mensualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en octubre

El bono llegará acompañado por el incremento mensual de las jubilaciones y pensiones correspondiente a octubre.

Con la actualización aplicada para el décimo mes del año, la jubilación mínima será de $435.748,51. Para quienes tengan derecho al bono completo de $70.000, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.

En el otro extremo, la jubilación máxima quedará establecida en $2.932.174,85.

La diferencia entre ambos casos es importante porque el bono no funciona como un adicional universal de $70.000 para todos los jubilados. El decreto establece que quienes perciben hasta el haber mínimo pueden acceder al monto máximo, mientras que aquellos cuyos ingresos previsionales superan ese nivel reciben un importe determinado según las condiciones fijadas por la norma.

Los principales valores para octubre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Jubilación mínima más bono: $505.748,51.

$505.748,51. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

$2.932.174,85. PUAM: $348.598,81.

$348.598,81. Pensiones No Contributivas: $305.023,96.

$305.023,96. Prestación Básica Universal (PBU): $199.335,05.

Estos montos corresponden a los valores previsionales actualizados para octubre y, en el caso de los beneficiarios alcanzados, deben analizarse junto con el refuerzo extraordinario.

Quiénes pueden recibir el bono de $70.000

Uno de los puntos centrales de la medida es determinar qué beneficiarios de ANSES están incluidos.

El Decreto 1108 establece que el bono será liquidado a titulares de determinadas prestaciones contributivas y no contributivas, siempre que cumplan con los parámetros previstos en la propia normativa.

Entre los grupos contemplados aparecen:

Jubilados y pensionados alcanzados por el régimen previsional correspondiente.

alcanzados por el régimen previsional correspondiente. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas por vejez .

. Beneficiarios de PNC por invalidez .

. Madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.

que reciben una pensión no contributiva. Titulares de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

La normativa también establece que, en el caso de las pensiones con más de un copartícipe, estas serán consideradas como un único titular a los efectos de determinar el derecho al bono.

Qué ocurre con quienes cobran más que la jubilación mínima

No todos los jubilados que superan el haber mínimo quedan automáticamente afuera del refuerzo.

El decreto contempla específicamente esta situación y establece un mecanismo para determinar el monto correspondiente. Cuando la suma de las prestaciones vigentes de una persona supera el haber mínimo, el bono tendrá como límite el importe necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más $70.000.

Esto significa que el beneficio funciona con una lógica diferenciada.

Quien se encuentra dentro del nivel establecido para percibir el bono completo podrá sumar los $70.000 a su prestación. En cambio, quienes tienen un haber superior recibirán, de corresponder, un refuerzo menor, calculado de acuerdo con la diferencia existente hasta el tope fijado.

Por ese motivo, el concepto de “bono de hasta $70.000” es central para comprender la medida: el monto máximo es de $70.000, pero no todos los beneficiarios necesariamente recibirán esa cifra.

El bono está congelado desde marzo de 2024

Otro aspecto que vuelve a quedar en el centro de la discusión es el valor nominal del refuerzo.

El bono de $70.000 permanece sin modificaciones desde marzo de 2024, pese a que durante ese período se produjeron cambios en los precios y en los valores de las prestaciones previsionales.

La nueva medida mantiene el mismo importe máximo y vuelve a establecerlo para el mensual de octubre de 2026. La decisión fue formalizada mediante el decreto publicado este lunes.

Por eso, para los jubilados que cobran la prestación mínima, el ingreso de octubre estará compuesto por dos elementos diferentes: el haber actualizado por movilidad y el refuerzo extraordinario.

El aumento previsional modifica el valor de la prestación. El bono, en cambio, mantiene su carácter de suma extraordinaria y no remunerativa.

Cómo se aplica el aumento de octubre

El incremento de octubre forma parte del esquema de movilidad jubilatoria mensual vigente desde 2024.

A partir de la modificación implementada por el Decreto 274/24, los haberes previsionales se actualizan en función de las variaciones del IPC. El Decreto 1108/2026 vuelve a mencionar este mecanismo al fundamentar la decisión de otorgar el refuerzo extraordinario.

Para octubre, el incremento informado para las jubilaciones y pensiones es de alrededor de 1,6%, con lo que la mínima pasa de $428.633,20 a $435.748,51.

El mismo esquema de actualización alcanza a otras prestaciones que abona ANSES, entre ellas determinadas asignaciones familiares y la AUH.

Así, octubre tendrá para los beneficiarios previsionales una combinación entre actualización mensual y bono extraordinario, aunque el refuerzo estará concentrado en quienes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el decreto.

Cuándo cobran los jubilados en octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para octubre se organiza, como ocurre habitualmente, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas se extenderán entre el 8 y el 22 de octubre.

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario comenzará el 23 de octubre y se extenderá hasta el 29 de octubre.

Las fechas informadas son:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: del 8 al 22 de octubre .

del . Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: del 23 al 29 de octubre .

del . Pensiones No Contributivas: del 8 al 14 de octubre .

del . AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 22 de octubre.

Como en cada calendario mensual, el día exacto depende de la terminación del DNI y de la prestación correspondiente.

También habrá aumento para AUH y otras asignaciones

El ajuste de octubre no se limita a las jubilaciones.

La actualización también alcanza a distintas prestaciones que liquida ANSES. Según los valores publicados para octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) llegarán a $156.588.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer escalón de ingresos, el monto informado será de $78.304.

También se actualizarán las prestaciones vinculadas a hijos con discapacidad, de acuerdo con los valores establecidos para el nuevo período.

De esta manera, octubre tendrá un nuevo cuadro de montos para las prestaciones administradas por ANSES, mientras que el bono extraordinario de hasta $70.000 estará específicamente dirigido a los beneficiarios previsionales contemplados en el Decreto 1108/2026.

Qué hay que tener en cuenta para cobrar el bono

La normativa establece que para acceder al refuerzo el beneficio debe encontrarse vigente durante el mismo mensual en el que se realiza la liquidación.

El bono será pagado por ANSES junto con el haber correspondiente a octubre y no requiere, según lo establecido en el decreto, una solicitud independiente por parte del beneficiario.

Además, la suma tiene carácter no remunerativo y no está sujeta a descuentos. Tampoco se computa para otros conceptos previsionales.

En consecuencia, para quienes perciben la jubilación mínima y están alcanzados por el monto completo, el dato principal del calendario de octubre será que el ingreso previsional llegará a $505.748,51, resultado de sumar los $435.748,51 del haber actualizado y los $70.000 del bono extraordinario.

La medida ya quedó formalizada en el Boletín Oficial y será ANSES el organismo encargado de implementar, administrar y controlar el pago del refuerzo durante octubre.