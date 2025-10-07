Persona sola: hasta $2.403.613 .

Grupo familiar: hasta $4.807.226.

Cumplir con estas condiciones permite acceder al pago único sin perder compatibilidad con otras prestaciones sociales.

Monto actualizado de la Asignación de Pago Único por Adopción

ANSES_SUAF Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616

Durante octubre 2025, el monto de la APU por Adopción es de $408.616, y se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes de ANSES.

También están disponibles otras asignaciones de pago único:

Por nacimiento: $102.330.

Por matrimonio: $68.341.

Estas cifras reflejan el acompañamiento del organismo en momentos significativos para los hogares argentinos.

Cómo tramitar el pago único por adopción paso a paso

El trámite puede hacerse completamente online desde Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “ Asignaciones de Pago Único ”.

Seleccionar “ Adopción ” y completar los datos personales.

Adjuntar la sentencia judicial de adopción .

Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito.

También puede realizarse presencialmente, con turno previo, presentando DNI, sentencia de adopción y constancia de ingresos del grupo familiar.

Cuándo se cobra y cómo consultar el estado del trámite

Una vez aprobado el trámite, ANSES acredita el pago en la cuenta bancaria registrada del titular dentro de los 30 a 60 días hábiles.

Para consultar el estado del trámite, se puede ingresar a Mi ANSES, llamar al 130 o acercarse sin turno a cualquier oficina del organismo.

El beneficio se cobra una sola vez y no afecta otros pagos como la AUH, Tarjeta Alimentar o Ayuda Escolar Anual, ya que todas son prestaciones compatibles.