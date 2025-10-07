Cumplir con estas condiciones permite acceder al pago único sin perder compatibilidad con otras prestaciones sociales.
Monto actualizado de la Asignación de Pago Único por Adopción
ANSES_SUAF
Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616
Durante octubre 2025, el monto de la APU por Adopción es de $408.616, y se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes de ANSES.
También están disponibles otras asignaciones de pago único:
Estas cifras reflejan el acompañamiento del organismo en momentos significativos para los hogares argentinos.
Cómo tramitar el pago único por adopción paso a paso
El trámite puede hacerse completamente online desde Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección “Asignaciones de Pago Único”.
-
Seleccionar “Adopción” y completar los datos personales.
-
Adjuntar la sentencia judicial de adopción.
-
Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito.
También puede realizarse presencialmente, con turno previo, presentando DNI, sentencia de adopción y constancia de ingresos del grupo familiar.
Cuándo se cobra y cómo consultar el estado del trámite
Una vez aprobado el trámite, ANSES acredita el pago en la cuenta bancaria registrada del titular dentro de los 30 a 60 días hábiles.
Para consultar el estado del trámite, se puede ingresar a Mi ANSES, llamar al 130 o acercarse sin turno a cualquier oficina del organismo.
El beneficio se cobra una sola vez y no afecta otros pagos como la AUH, Tarjeta Alimentar o Ayuda Escolar Anual, ya que todas son prestaciones compatibles.