Previsional
Pago Único
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616

En octubre 2025, ANSES mantiene vigente el pago único que alcanza los $408.616. Conocé cómo acceder al beneficio, los límites de ingresos y los pasos para cobrarlo sin demoras.

Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616

Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en octubre con el pago de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción, una ayuda económica que busca acompañar a las familias en una de las etapas más importantes de su vida: la llegada de un hijo.

AUH y SUAF 2025: cómo activar el pago único de $85.000 de ANSES
AUH y SUAF 2025: cómo activar el pago único de $85.000 de ANSES

Este beneficio, que asciende a $408.616, se entrega una sola vez y puede tramitarse tanto de manera online como presencial, según las preferencias del solicitante.

¿Quiénes pueden acceder al pago único por adopción de ANSES?

El beneficio está destinado a personas que cuenten con una sentencia judicial de adopción firme y cumplan los requisitos establecidos por ANSES. Pueden solicitarlo:

  • Trabajadores en relación de dependencia, rurales o por temporada.

  • Titulares de Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Personas que cobren AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o SUAF.

Además, existen topes de ingresos:

  • Persona sola: hasta $2.403.613.

  • Grupo familiar: hasta $4.807.226.

Cumplir con estas condiciones permite acceder al pago único sin perder compatibilidad con otras prestaciones sociales.

Monto actualizado de la Asignación de Pago Único por Adopción

ANSES_SUAF
Pago &uacute;nico de ANSES: c&oacute;mo solicitar el extra de $408.616

Pago único de ANSES: cómo solicitar el extra de $408.616

Durante octubre 2025, el monto de la APU por Adopción es de $408.616, y se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes de ANSES.

También están disponibles otras asignaciones de pago único:

  • Por nacimiento: $102.330.

  • Por matrimonio: $68.341.

Estas cifras reflejan el acompañamiento del organismo en momentos significativos para los hogares argentinos.

Cómo tramitar el pago único por adopción paso a paso

El trámite puede hacerse completamente online desde Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Asignaciones de Pago Único”.

  • Seleccionar “Adopción” y completar los datos personales.

  • Adjuntar la sentencia judicial de adopción.

  • Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito.

También puede realizarse presencialmente, con turno previo, presentando DNI, sentencia de adopción y constancia de ingresos del grupo familiar.

Cuándo se cobra y cómo consultar el estado del trámite

Una vez aprobado el trámite, ANSES acredita el pago en la cuenta bancaria registrada del titular dentro de los 30 a 60 días hábiles.

Para consultar el estado del trámite, se puede ingresar a Mi ANSES, llamar al 130 o acercarse sin turno a cualquier oficina del organismo.

El beneficio se cobra una sola vez y no afecta otros pagos como la AUH, Tarjeta Alimentar o Ayuda Escolar Anual, ya que todas son prestaciones compatibles.

