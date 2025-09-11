Pensiones de ANSES: quién tiene derecho a cobrarla cuando un jubilado fallece

Por el contrario, los hijos mayores de 18 años en condiciones de trabajar no podrán acceder al cobro de la pensión.
Documentos necesarios para iniciar el trámite
ANSES exige presentar una serie de documentos tanto del jubilado fallecido como de los solicitantes.
Del jubilado fallecido:
Del cónyuge o conviviente:
-
DNI vigente.
-
Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9).
-
En caso de jubilación por moratoria con cuotas impagas: Formulario Aceptación de descuento de cuota de moratoria (PS 6.279).
-
Declaración Jurada sobre percepción de otras prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).
Del hijo con discapacidad:
-
Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9).
-
Formulario Declaración Jurada dependencia económica titular (PS 6.12).
-
Formulario Declaración Jurada dependencia económica testimonial (PS 6.13).
Requisitos previos para tramitar la pensión
Antes de comenzar el trámite, ANSES exige que se cumplan ciertas condiciones:
-
Los datos personales y del fallecido deben estar acreditados en el sistema.
-
La partida de matrimonio debe estar actualizada con una fecha de emisión no mayor a un año antes de la solicitud y no más de 6 meses antes del fallecimiento.
-
En caso de concubinato, la convivencia previsional también debe estar acreditada en ese período.
-
Los datos de contacto del solicitante deben estar actualizados.
Un punto clave es que, si el trámite se realiza de manera online, debe hacerse entre 10 días hábiles y hasta 6 meses posteriores al fallecimiento. Pasado ese plazo, el trámite solo podrá iniciarse de forma presencial.
Paso a paso para solicitar la pensión
-
Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Verificar que los datos personales y los del fallecido estén correctos.
-
Acceder al apartado “Solicitud de Prestaciones > Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado”.
Completar los campos con:
-
CUIL del solicitante.
-
CUIL del jubilado fallecido.
-
CUIL de los hijos (si corresponde).
-
Número de la prestación del jubilado.
-
Esperar 72 horas para poder hacer el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.
-
El solicitante recibirá un correo electrónico con la resolución de ANSES.