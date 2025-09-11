ANSES paga un extra oculto de $20.000: cómo cobrarlo junto a la jubilación de septiembre

Este reintegro extra del Banco Nación aplica en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Josimar, Disco, Jumbo y Vea. En el caso de Carrefour, el tope del beneficio es de $35.000 mensuales, mientras que en el resto de los comercios la devolución no tiene límites.
De esta manera, un jubilado que organiza sus compras y aprovecha los días de descuentos puede ahorrar hasta $20.000 por mes.
Cadenas de supermercados y beneficios confirmados
Los descuentos varían según la cadena de supermercados:
-
Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
-
Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope de reintegro.
-
Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope de reintegro.
-
Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000 de reintegro.
En todos los casos, los descuentos se aplican automáticamente al momento de pagar con la tarjeta de débito o crédito vinculada al haber jubilatorio.
Cómo acceder al beneficio de ANSES
Los jubilados y pensionados no necesitan hacer ningún trámite para acceder a los descuentos. Los requisitos son simples:
-
Cobrar la jubilación o pensión a través de ANSES.
-
Realizar las compras con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta en la que se deposita el haber.
-
Comprar en los comercios adheridos al programa Beneficios ANSES.
En el caso de Banco Nación, también se puede pagar con la app BNA+ para obtener el reintegro adicional del 5%.
El descuento se acredita de manera automática en el resumen de la tarjeta o en el saldo de la cuenta, según el medio de pago elegido.
Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025
Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes previsionales de septiembre quedaron de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000).
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 + bono de $70.000).
-
Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + bono de $70.000).
-
PNC Madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000).
-
Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Esto significa que, para quienes cobran la jubilación mínima, el ingreso total en septiembre fue de $390.000, a lo que se pueden sumar los ahorros de hasta $20.000 por mes con Beneficios ANSES.
¿Es acumulable con otros beneficios?
Sí. El programa de descuentos se puede combinar con:
-
El bono de $70.000 para jubilados y pensionados.
-
Los aumentos mensuales por movilidad.
-
Promociones bancarias adicionales que ofrezca cada entidad financiera.
Tarjeta Alimentar para quienes tienen nietos o menores a cargo en el hogar.
De esta forma, el extra de $20.000 no sustituye otros beneficios, sino que se suma como un ahorro complementario.