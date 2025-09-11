En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES paga un extra oculto de $20.000: cómo cobrarlo junto a la jubilación de septiembre

ANSES mantiene vigente en septiembre el beneficio que permite a jubilados y pensionados sumar hasta $20.000 además del bono y los haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones, en el marco de la Ley de Movilidad Previsional. A esa actualización se sumó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se paga con los haberes mínimos y en forma proporcional para ingresos más altos.

Sin embargo, en un contexto de inflación alta y pérdida de poder adquisitivo, muchos jubilados todavía encuentran dificultades para llegar a fin de mes. Es por eso que, además de los haberes y del bono, ANSES recordó que sigue vigente el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos y reintegros en compras cotidianas, lo que representa un extra de hasta $20.000 mensuales.

Extra de $20.000: ¿en qué consiste?

El beneficio no se trata de un bono en efectivo ni de un aumento directo en los haberes, sino de un programa de descuentos automáticos en compras que realicen los jubilados y pensionados en supermercados y comercios adheridos.

  • 10% de descuento en supermercados, sin tope de reintegro en la mayoría de las cadenas.

  • 20% de descuento en artículos de limpieza y perfumería en locales participantes.

  • Reintegro adicional del 5% para quienes cobren en Banco Nación y paguen con tarjeta de débito, crédito o QR de la app BNA+.

Este reintegro extra del Banco Nación aplica en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Josimar, Disco, Jumbo y Vea. En el caso de Carrefour, el tope del beneficio es de $35.000 mensuales, mientras que en el resto de los comercios la devolución no tiene límites.

De esta manera, un jubilado que organiza sus compras y aprovecha los días de descuentos puede ahorrar hasta $20.000 por mes.

Supermercados_comercio

Cadenas de supermercados y beneficios confirmados

Los descuentos varían según la cadena de supermercados:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope de reintegro.

  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope de reintegro.

  • Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000 de reintegro.

En todos los casos, los descuentos se aplican automáticamente al momento de pagar con la tarjeta de débito o crédito vinculada al haber jubilatorio.

Cómo acceder al beneficio de ANSES

Los jubilados y pensionados no necesitan hacer ningún trámite para acceder a los descuentos. Los requisitos son simples:

  • Cobrar la jubilación o pensión a través de ANSES.

  • Realizar las compras con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta en la que se deposita el haber.

  • Comprar en los comercios adheridos al programa Beneficios ANSES.

En el caso de Banco Nación, también se puede pagar con la app BNA+ para obtener el reintegro adicional del 5%.

El descuento se acredita de manera automática en el resumen de la tarjeta o en el saldo de la cuenta, según el medio de pago elegido.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% y el bono extraordinario de $70.000, los haberes previsionales de septiembre quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 + bono de $70.000).

  • Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + bono de $70.000).

  • PNC Madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

beneficios-anses-2024jpg

Esto significa que, para quienes cobran la jubilación mínima, el ingreso total en septiembre fue de $390.000, a lo que se pueden sumar los ahorros de hasta $20.000 por mes con Beneficios ANSES.

¿Es acumulable con otros beneficios?

Sí. El programa de descuentos se puede combinar con:

  • El bono de $70.000 para jubilados y pensionados.

  • Los aumentos mensuales por movilidad.

  • Promociones bancarias adicionales que ofrezca cada entidad financiera.

  • Tarjeta Alimentar para quienes tienen nietos o menores a cargo en el hogar.

De esta forma, el extra de $20.000 no sustituye otros beneficios, sino que se suma como un ahorro complementario.

Se habló de
ANSES Bono Jubilados
