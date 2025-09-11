En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH de ANSES: así se reclama el extra de $50.000 que se cobra en septiembre

ANSES activó un pago acumulado de $50.000 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). ¿A quiénes le corresponde y cómo se paga?

En septiembre 2025, ANSES implementó un esquema de pagos actualizados y un refuerzo económico que impactará en millones de beneficiarios. Entre los grupos alcanzados, se destacan los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibirán un extra acumulado que se traduce en un monto cercano a los $50.000.

Este beneficio adicional se suma al pago mensual que corresponde a la AUH y se complementa con otros programas como el Complemento Leche del Plan 1000 Días. A su vez, la ANSES confirmó que jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones sociales también percibirán incrementos y bonos durante septiembre.

¿Cómo cobrar el extra de $50.000 y de qué se compone?

La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano administrado por ANSES, destinado a garantizar el acceso a alimentos esenciales para familias con hijos menores de 17 años, embarazadas a partir del tercer mes y personas con AUH por discapacidad.

Montos habituales de la Tarjeta Alimentar:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Pueden acceder al beneficio:

  • Titulares de AUH con hijos hasta 17 años

  • AUH por discapacidad

  • Madres de 7 hijos o más con PNC

  • Embarazadas a partir del tercer mes de gestación

El programa busca fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que los niños y niñas reciban la nutrición necesaria durante su crecimiento.

La Tarjeta Alimentar se combina con otros programas de ANSES:

  • AUH: monto mensual de $115.087 por hijo (neto $92.070 tras retención)

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 para familias con niños menores de 3 años

Esta combinación permite a las familias sumar ingresos significativos durante septiembre y fortalecer la cobertura de necesidades básicas y alimentación.

¿Cuánto se cobra por AUH y AUH por discapacidad en septiembre 2025?

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto asciende a $374.744, con un pago neto de $299.795 tras la retención. Estos valores representan un refuerzo significativo en comparación con los meses previos y pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar y otros programas alimentarios vigentes.

¿Cuándo cobro el aumento de ANSES en septiembre 2025?

La ANSES difundió el calendario completo de pagos para septiembre 2025. En el caso de la AUH, las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

El mismo esquema aplica para la Asignación Familiar por Hijo, mientras que la Asignación por Embarazo comenzó el 10 de septiembre y finaliza el 23, según terminación de DNI.

Además, jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones cuentan con fechas específicas de pago, que pueden consultarse en la plataforma Mi ANSES.

