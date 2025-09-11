AUH de ANSES: así se reclama el extra de $50.000 que se cobra en septiembre

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Pueden acceder al beneficio:

Titulares de AUH con hijos hasta 17 años

AUH por discapacidad

Madres de 7 hijos o más con PNC

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación

El programa busca fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que los niños y niñas reciban la nutrición necesaria durante su crecimiento.

La Tarjeta Alimentar se combina con otros programas de ANSES:

AUH : monto mensual de $115.087 por hijo (neto $92.070 tras retención)

Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 para familias con niños menores de 3 años

Esta combinación permite a las familias sumar ingresos significativos durante septiembre y fortalecer la cobertura de necesidades básicas y alimentación.

familia billetes auh créditos anses AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

¿Cuánto se cobra por AUH y AUH por discapacidad en septiembre 2025?

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto asciende a $374.744, con un pago neto de $299.795 tras la retención. Estos valores representan un refuerzo significativo en comparación con los meses previos y pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar y otros programas alimentarios vigentes.

¿Cuándo cobro el aumento de ANSES en septiembre 2025?

La ANSES difundió el calendario completo de pagos para septiembre 2025. En el caso de la AUH, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

El mismo esquema aplica para la Asignación Familiar por Hijo, mientras que la Asignación por Embarazo comenzó el 10 de septiembre y finaliza el 23, según terminación de DNI.

Además, jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones cuentan con fechas específicas de pago, que pueden consultarse en la plataforma Mi ANSES.