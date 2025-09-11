AUMENTO más BONO: ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima a partir de octubre

Jubilación de octubre: cómo se calculó el aumento

El ajuste de septiembre, y por ende la base para octubre, se determinó con la inflación de julio. Así funciona la fórmula:

Se toma la inflación de dos meses atrás .

El aumento se aplica de forma automática en los haberes.

Este sistema rige desde marzo de 2020, según la ley sancionada ese año.

En septiembre, la mínima fue de $320.277,18, que con el bono trepó a $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima alcanzó los $2.155.162,17, lo que implicó una suba frente a los $2.114.977,6 de agosto.

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre

El aumento para octubre llevará los montos a los siguientes niveles:

Jubilación mínima: $326.362.

Jubilación mínima con bono: $396.200.

Jubilación máxima (aproximada): superará los $2.155.000, con un ajuste proporcional.

Este esquema busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, aunque distintos especialistas señalan que los incrementos siguen por detrás de la suba de precios en alimentos y servicios básicos.

Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025

Mientras tanto, ANSES avanza con el calendario de septiembre, que se desarrollará del 8 al 26 de este mes según número de documento.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8.

DNI terminados en 1: martes 9.

DNI terminados en 2: miércoles 10.

DNI terminados en 3: jueves 11.

DNI terminados en 4: viernes 12.

DNI terminados en 5: lunes 15.

DNI terminados en 6: martes 16.

DNI terminados en 7: miércoles 17.

DNI terminados en 8: jueves 18.

DNI terminados en 9: viernes 19.

Jubilados y pensionados que superen la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26.

Pensiones No Contributivas (PNC):