En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH de ANSES: la buena noticia de ARCA para los monotributistas

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informaron quiénes son los monotributistas que pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH 2025 para monotributistas: todo lo que hay que saber

AUH 2025 para monotributistas: todo lo que hay que saber

Con el arranque de agosto 2025, muchas familias argentinas comienzan a revisar los beneficios sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre las consultas más frecuentes figura una pregunta clave: ¿los monotributistas pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

Leé también Nuevo préstamo para AUH y SUAF de ANSES: cuánto te prestan y cómo pagar cuotas bajas
Nuevo préstamo para AUH y SUAF: cuánto te prestan y cómo pagar cuotas bajas

La respuesta llegó de la mano de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo encargado de la fiscalización tributaria. Su aclaración despejó dudas y definió en qué casos este sector de contribuyentes puede acceder a la prestación.

Qué es la AUH y quiénes la reciben

La Asignación Universal por Hijo es uno de los programas más importantes de ANSES. Está dirigida a padres, madres o tutores legales de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y a titulares de hijos con discapacidad sin límite de edad.

Su objetivo principal es garantizar derechos básicos como alimentación, educación y salud para los menores que viven en hogares con ingresos insuficientes. El pago se realiza mensualmente, pero el 20% del monto total se retiene para ser abonado en un único pago anual, siempre y cuando el titular presente la Libreta AUH con los datos actualizados de salud, vacunación y escolaridad del menor.

En agosto 2025, la AUH recibió un aumento del 1,6%, derivado de la movilidad que ajusta los haberes según el índice de inflación de junio.

ARCA: ¿los monotributistas pueden cobrar la AUH?

De acuerdo con lo informado por ARCA, los monotributistas sí pueden acceder a la AUH, pero no todos. El beneficio está condicionado por la categoría en la que se encuentren inscriptos y por el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales.

En concreto:

  • Pueden acceder quienes estén en categorías bajas o intermedias (desde la A hasta la H).

  • No pueden acceder quienes se encuentren en las categorías altas (I, J o K).

  • Si ambos progenitores son monotributistas, el derecho al cobro lo tendrá quien esté en la categoría más baja.

  • Para cobrar la AUH por hijo con discapacidad, se puede pertenecer a cualquier categoría del régimen.

Además, ARCA remarcó que para conservar el beneficio es obligatorio:

  • Estar al día con el pago mensual del monotributo.

  • No tener deudas tributarias con el organismo.

  • Mantener actualizada la información personal y familiar en ANSES.

ANSES_Milei

Monto de la AUH en agosto 2025

En agosto, la AUH se actualizó y quedó en $112.942 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del pago mensual para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos.

Esto significa que:

  • Monto a cobrar en mano: $90.353,60 por hijo.

  • Retención anual: $22.588,40 por hijo.

  • Cobro total (al presentar la libreta): se completa el 100% acumulado.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es mayor, y la retención se aplica de igual forma.

Cómo saber si un monotributista cobra la AUH

La forma más directa de confirmar si un monotributista recibe la AUH es ingresar a la aplicación Mi ANSES o a la web oficial del organismo. Allí, en el apartado "Mis Cobros", debe figurar la prestación activa.

También se puede hacer la consulta presencialmente en las oficinas de ANSES o a través de la línea telefónica oficial.

Requisitos generales de ANSES para la AUH

Más allá de la condición de monotributista, ANSES exige que los titulares cumplan con requisitos básicos:

  • Ser argentino, naturalizado o con residencia legal en el país por al menos 2 años.

  • Que el menor viva en el territorio nacional.

  • Presentar la Libreta AUH todos los años.

  • Cumplir con el calendario de vacunación y los controles de salud obligatorios.

  • Acreditar la asistencia escolar del menor.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Monotributo ARCA
Notas relacionadas
ANSES agosto 2025: cuánto cobra una familia con AUH y beneficios extra
ANSES: el programa que entrega $78.000 y ayuda a conseguir empleo
ANSES: así es el préstamo para AUH y SUAF con acreditación en minutos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar