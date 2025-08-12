AUH de ANSES: la buena noticia de ARCA para los monotributistas

En agosto 2025, la AUH recibió un aumento del 1,6%, derivado de la movilidad que ajusta los haberes según el índice de inflación de junio.

ARCA: ¿los monotributistas pueden cobrar la AUH?

De acuerdo con lo informado por ARCA, los monotributistas sí pueden acceder a la AUH, pero no todos. El beneficio está condicionado por la categoría en la que se encuentren inscriptos y por el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales.

En concreto:

Pueden acceder quienes estén en categorías bajas o intermedias (desde la A hasta la H).

No pueden acceder quienes se encuentren en las categorías altas (I, J o K).

Si ambos progenitores son monotributistas , el derecho al cobro lo tendrá quien esté en la categoría más baja .

Para cobrar la AUH por hijo con discapacidad, se puede pertenecer a cualquier categoría del régimen.

Además, ARCA remarcó que para conservar el beneficio es obligatorio:

Estar al día con el pago mensual del monotributo .

No tener deudas tributarias con el organismo.

Mantener actualizada la información personal y familiar en ANSES.

Monto de la AUH en agosto 2025

En agosto, la AUH se actualizó y quedó en $112.942 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del pago mensual para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos.

Esto significa que:

Monto a cobrar en mano : $90.353,60 por hijo.

Retención anual : $22.588,40 por hijo.

Cobro total (al presentar la libreta): se completa el 100% acumulado.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es mayor, y la retención se aplica de igual forma.

Cómo saber si un monotributista cobra la AUH

La forma más directa de confirmar si un monotributista recibe la AUH es ingresar a la aplicación Mi ANSES o a la web oficial del organismo. Allí, en el apartado "Mis Cobros", debe figurar la prestación activa.

También se puede hacer la consulta presencialmente en las oficinas de ANSES o a través de la línea telefónica oficial.

Requisitos generales de ANSES para la AUH

Más allá de la condición de monotributista, ANSES exige que los titulares cumplan con requisitos básicos: