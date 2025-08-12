Nuevo préstamo para AUH y SUAF de ANSES: cuánto te prestan y cómo pagar cuotas bajas

Requisitos para acceder al crédito de AUH y SUAF

Tener entre 18 y 75 años al momento de solicitarlo.

Ser titular de una cuenta bancaria con CBU donde ANSES deposite los beneficios.

Contar con DNI argentino vigente .

No es necesario presentar recibo de sueldo ni certificado laboral.

No tener deudas impagas con el banco o la billetera desde donde se solicita.

ANSES_Milei

Montos y plazos disponibles

El préstamo ofrece un rango amplio de financiamiento:

Monto mínimo: $50.000 Monto máximo: $2.000.000 o más, depende del perfil crediticio.

Plazos: de 12 a 60 meses (1 a 5 años).

Ventajas del crédito para AUH y SUAF

No requiere recibo de sueldo.

Aprobación en menos de 24 horas en la mayoría de los casos.

Depósito directo en la cuenta donde ANSES paga la asignación.

Posibilidad de cancelar anticipadamente para reducir intereses.

Disponible 100% online sin ir a una sucursal.

Paso a paso para solicitar un crédito desde Cuenta DNI

Ingresar a la app Cuenta DNI del Banco Provincia.

Seleccionar la opción "Préstamos" en el menú principal.

Indicar el monto y plazo deseado.

Confirmar los datos y aceptar la simulación de cuota.

Firmar el contrato digital en la app.

Recibir el depósito en la cuenta en un plazo de 24 horas hábiles.

Otras vías para pedir el crédito

Además de Cuenta DNI, algunos bancos como Banco Nación, Banco Formosa o billeteras como Mercado Pago ofrecen líneas similares para beneficiarios de ANSES. En todos los casos, el trámite puede hacerse:

Por home banking o app del banco.

Presencialmente en sucursal, con DNI y CBU.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

Este crédito no afecta la AUH, SUAF ni la Tarjeta Alimentar. Es decir, se sigue cobrando el beneficio normalmente. Tampoco interfiere con el cobro del Complemento Leche o del 20% retenido por Libreta AUH.

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

Si bien la aprobación es sencilla, conviene evaluar: