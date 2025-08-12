En vivo Radio La Red
AUH
SUAF
Nuevo préstamo para AUH y SUAF de ANSES: cuánto te prestan y cómo pagar cuotas bajas

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) pueden acceder en agosto 2025 a un nuevo crédito de $2.000.000 con aprobación en 24 horas, sin necesidad de recibo de sueldo ni historial crediticio.

En un contexto donde muchas familias necesitan liquidez inmediata y los requisitos bancarios suelen ser una traba, surge una opción de financiamiento que apunta directamente a titulares de AUH y SUAF. Se trata de un crédito de hasta $2.000.000, con aprobación rápida, que se puede solicitar 100% online y sin presentar recibo de sueldo.

ANSES: así es el préstamo exprés para AUH y SUAF con acreditación en minutos

La iniciativa llega de la mano de entidades bancarias y billeteras virtuales como Cuenta DNI del Banco Provincia, lo que permite depositar el dinero en la misma cuenta donde se cobran los beneficios.

Préstamo para AUH y SUAF: quiénes pueden pedirlo

El crédito está disponible para:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad.

  • Titulares de SUAF (trabajadores registrados que reciben Asignación Familiar por Hijo).

  • Madres de 7 hijos que cobran Pensión No Contributiva (PNC).

  • Beneficiarios de otros programas de ANSES que cobren por CBU bancaria.

Requisitos para acceder al crédito de AUH y SUAF

  • Tener entre 18 y 75 años al momento de solicitarlo.

  • Ser titular de una cuenta bancaria con CBU donde ANSES deposite los beneficios.

  • Contar con DNI argentino vigente.

  • No es necesario presentar recibo de sueldo ni certificado laboral.

  • No tener deudas impagas con el banco o la billetera desde donde se solicita.

Montos y plazos disponibles

El préstamo ofrece un rango amplio de financiamiento:

  • Monto mínimo: $50.000

    Monto máximo: $2.000.000 o más, depende del perfil crediticio.

  • Plazos: de 12 a 60 meses (1 a 5 años).

Ventajas del crédito para AUH y SUAF

  • No requiere recibo de sueldo.

  • Aprobación en menos de 24 horas en la mayoría de los casos.

  • Depósito directo en la cuenta donde ANSES paga la asignación.

  • Posibilidad de cancelar anticipadamente para reducir intereses.

  • Disponible 100% online sin ir a una sucursal.

Paso a paso para solicitar un crédito desde Cuenta DNI

  • Ingresar a la app Cuenta DNI del Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción "Préstamos" en el menú principal.

  • Indicar el monto y plazo deseado.

  • Confirmar los datos y aceptar la simulación de cuota.

  • Firmar el contrato digital en la app.

  • Recibir el depósito en la cuenta en un plazo de 24 horas hábiles.

Otras vías para pedir el crédito

Además de Cuenta DNI, algunos bancos como Banco Nación, Banco Formosa o billeteras como Mercado Pago ofrecen líneas similares para beneficiarios de ANSES. En todos los casos, el trámite puede hacerse:

  • Por home banking o app del banco.

  • Presencialmente en sucursal, con DNI y CBU.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

Este crédito no afecta la AUH, SUAF ni la Tarjeta Alimentar. Es decir, se sigue cobrando el beneficio normalmente. Tampoco interfiere con el cobro del Complemento Leche o del 20% retenido por Libreta AUH.

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

Si bien la aprobación es sencilla, conviene evaluar:

  • Capacidad de pago: que la cuota no supere el 30% del ingreso mensual.

  • Plazo elegido: a mayor plazo, menor cuota, pero más intereses totales.

  • Cancelación anticipada: aprovecharla si hay posibilidad de recibir ingresos extra.

