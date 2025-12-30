Qué es la AUH Familiar, el plan social de pago único que analiza implementar el Gobierno

Así surgieron la Tarjeta Alimentar, orientada a garantizar el acceso a la canasta básica, y el Plan de los Mil Días, que otorga un complemento económico a familias con niñas y niños de hasta 3 años y personas gestantes.

Hoy, estos beneficios se pagan de forma separada, aunque llegan a los mismos hogares. La AUH Familiar aparece como una respuesta a esa superposición: unificar lo que hoy se cobra en distintos conceptos bajo una sola prestación mensual.

En qué consistiría la AUH Familiar que analizan el Gobierno y ANSES

Según trascendió en ámbitos oficiales, la AUH Familiar mantendría los beneficios actuales, pero ordenados dentro de una estructura única. Es decir, las familias no perderían derechos, pero sí cambiaría la forma en que el Estado liquida y controla los pagos.

El proyecto apunta a que ANSES concentre el pago de la asistencia en una sola asignación, evitando duplicaciones y facilitando el seguimiento del ingreso total que recibe cada hogar.

Para avanzar con este esquema, se requerirían modificaciones legales, por lo que el debate todavía se encuentra abierto y sin definiciones finales.

AUH_ANSES

Uno de los puntos clave: cómo impactaría en los hijos y los montos

Uno de los interrogantes centrales tiene que ver con cómo se calcularía el monto de la AUH Familiar. Actualmente:

La AUH no tiene límite de hijos cubiertos por la asignación.

La Tarjeta Alimentar alcanza como máximo a tres hijos o a hijos con discapacidad.

El Plan de los Mil Días se paga solo por menores de hasta 3 años.

Todavía no está definido si la AUH Familiar tendrá un monto único por familia o si el pago variará según la cantidad de integrantes del hogar, como ocurre hoy con la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Este punto será clave para determinar si algunas familias cobrarían más, lo mismo o menos que en el esquema actual.

Cuánto podría pagarse por la AUH Familiar: lo que se sabe y lo que no

Por el momento, no hay cifras oficiales sobre cuánto sería el monto de la AUH Familiar. El Gobierno evita adelantar números porque el esquema todavía está en análisis.

No obstante, el debate recuerda a discusiones anteriores, como la del Salario Básico Universal, que surgió tras el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia. En ambos casos, la idea fue avanzar hacia un ingreso más ordenado y previsible para los sectores vulnerables.

La diferencia es que la AUH Familiar estaría focalizada en hogares con hijos y no en toda la población adulta sin ingresos formales.

La implementación de la AUH Familiar está directamente vinculada al desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una nueva base de datos que cruzará información de distintos organismos del Estado.

El sistema reunirá datos de ANSES, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio de Salud, la Secretaría de Energía y otras dependencias oficiales.

Con esta herramienta, el Ministerio de Capital Humano podrá saber con mayor precisión qué beneficios recibe cada hogar, cuántos integrantes lo componen y cuál es su situación socioeconómica real.

Dos registros que serán clave para el nuevo esquema

El SIIS se apoyará en dos pilares fundamentales:

Registro Único de Beneficiarios (RUB) : permitirá identificar todas las prestaciones sociales que cobra una persona o familia.

Registro Social de Hogares (RSH): apuntará a relevar la composición y las condiciones de cada hogar.

Con estos registros, el Estado busca mejorar la asignación de recursos, reducir errores y reforzar los controles sobre la asistencia social.